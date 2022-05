Para Emery, el Sevilla en la Liga "es muy bueno"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que su equipo está exclusivamente centrado en el encuentro ante el Sevilla en el que se juega una gran parte de las opciones de estar en Europa en la próxima temporada y que afronta con la idea de recuperarse desde lo colectivo tras la eliminación del martes en la Liga de Campeones.

El objetivo es centrarse en la Liga a pesar de que hay jugadores con molestias y otros de baja de cara un encuentro que calificó como decisivo. “Si ganamos tenemos los ojos a varias opciones y dependemos de nosotros, y si perdemos, se complica”, indicó el técnico vasco, quien señaló que el rival “es duro y está haciendo una gran campaña”.

“Todos tenemos muchas ilusiones en este campeonato, tenemos que ver la importancia de estar en Europa, por lo que debemos centrarnos en poder alcanzar esas plazas. El Sevilla busca asegurar su plaza en Europa y nosotros queremos estar cerca y hay otros equipos por encima. La competición europea ha sido bonita, pero la estabilidad te la da la Liga y en la Liga el Sevilla es muy bueno”, dijo.

Respecto al equipo que puede presentar, especificó que no le gusta hablar de rotaciones, sino hacerlo sobre la gestión del equipo. “No me he parado a escribir el once. Hoy hemos trabajado con veinte jugadores y voy a ver qué hacer para tratar de que seamos capaces de tener el balón con una exigencia alta”, señaló.

No olvidó el primer tiempo “grandioso” que su equipo hizo ante el Liverpool. “Hicimos un gran gasto, pero no podíamos especular, teníamos que darlo todo. Aguantar no era fácil, debimos tener más el balón y no pudimos”, agregó.