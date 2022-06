Voz para los más necesitados en las camisetas del Sevilla

De pronto, el fútbol parece humanizarse. El modelo de industrial, de resultadismo por encima de romanticismos o vínculos fundamentados en el arraigo, también tiene de repente cabida para los más necesitados. José Castro dejó los papeles del discurso preparado para agradecer a Socios.com, una plataforma que a través de aplicaciones conecta a los aficionados con sus clubes, la sensibilidad que ha tenido con los más necesitados a través del club de Nervión.

Socios.com firmó en febrero -"nos costó trabajo, el Sevilla es buen negociador", dijo su delegado Paco Roche- como nuevo patrocinador del Sevilla para llegar a sus aficonados a través de lo que llaman el Fan Token, una moderna aplicación que invita a la participación en algunas decisiones a los socios y simpatizantes del Sevilla. Y su primera acción es más que loable: ceder su espacio en el dorsal de la camiseta para difundir tres obras sociales, las de Andex, el Banco de Alimentos y el programa Dona sangre.

Entre el 23 y el 30 de junio no sólo los socios, sino los aficionados que lo deseen, pueden elegir qué obra social aparecerá en cada una de las tres camisetas del Sevilla durante la Liga. Para ello tendrán que en este enlace.

Andex (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía) expresó a través de Blanca Gastalver, responsable de comunicación, la gratitud por poder participar en este concurso que dará visibilidad a los niños que necesitan la ayuda mínima para luchar contra el cáncer. No hay mejor altavoz que el fútbol, como dijo Roche.

Blanca Gastalver comentó que "las donaciones son importantes, pero la difusión lo es más, porque tenemos que dar a conocer las necesidades de las familias. Este proyecto -la planta Zero del Virgen del Rocío- es muy necesario porque los adolescentes tienen un 40% de supervivencia, menos que los niños, un 80%, y los adultos, un 60%. Entre todos vamos a subir ese porcentaje y a abrir las puertas de esta Planta Zero".

Rafael Lebreros, coordinador médico del Centro regional de transfusión, tejidos y células de Andalucía, también mostró su gratitud por la invitación al programa Dona Sangre: "Yo votaría tres veces. Damos las gracias al Sevilla y a Socios.com porque este altavoz no tiene precio. Llevamos años colaborando con la Fundación del Sevilla, hemos hecho varias donaciones de sangre y los sevillanos se volcaron, como siempre. Donar sangre es donar vida. Es una obligación para hoy y actos como este nos permiten llegar a un público difícil de enganchar, como son los jóvenes. Necesitamos seguir salvando vidas".

Y en similar sentido se expresó Agustín Vidal-Aragón, presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla: "Este es un concurso que, para mí, tiene dos cosas que casi no tiene ninguno. Una, que todos los participantes ganan y otra, que estaré encantado gane quien gane. Los bancos de alimentos luchan contra el hambre y evitan el despilfarro. Dos cosas que necesitamos en nuestra sociedad, porque hay recursos para que nadie pase hambre. Además, queremos que todos se puedan alimentar de forma correcta. Necesitamos ser capaces de entregar a todas aquellas familias necesitadas, un conjunto de alimentos que formen una dieta saludable y equilibrada".

Cuentan los tres proyectos de obra social con el trasfondo que más mueve, el fútbol, para que se difundan lo máximo posible sus mensajes: "La pasión del aficionado es el único elemento insustituible del fútbol y queremos darle a los aficionados el protagonismo que les corresponde. Para mostrarnos al mundo no valía cualquier equipo. El nombre del Sevilla fue de los primeros que se puso en la lista y a principio de este año pudimos unirnos. (...) Ningún activo hay más importante que la camiseta. No hay otra forma mejor que dar la visibilidad a estas asociaciones", dijo Paco Roche, responsable de comunicación de Socios.com.

Castro, consciente de lo que cuesta en el mercado ese trozo en la camiseta de un equipo, se mostró muy agradecido a Socios.com, que ha elegido para su propia visibilidad la senda de la solidaridad.

"Estoy enormemente contento con esta decisión de Socios.com", dijo el presidente del SEvilla. "Permítanme decirlo así, pero esta gente de Socios.com, que son sponsor del Sevilla, son gente lista, capaz, responsable, pero sobre todo, saben dónde van. Tienen a las personas adecuadas para ver dónde van, qué es lo que se encuentran. Ellos han llegado al Sevilla FC y han dicho... 'oye, en el despacho del presidente, a la derecha, están los títulos que ha conseguido el club, pero a la izquierda hay un cuadro con tres fotos'. Una es la celebración del título de la Europa League, con niños con Síndrome de Down, que fueron los primeros que lo disfrutaron. La segunda foto es con niños en la puerta del Hospital de San Juan de Dios y la tercera, niños de la ONCE, que no podían ver los títulos pero los pudieron tocar".

"Han visto que somos un club solidario -añadió el utrerano- e intentamos derramar esa solidaridad en un mundo de tanta repercusión como el del fútbol. La fuerza del fútbol es enorme. El Sevilla no solo es pasión, competitividad y solidaridad. Es un club con la obligación de dar todo lo que sea posible para los que lo pasan mal".