El West Ham, con dos de sus estrellas entre algodones

El West Ham United, rival del Sevilla este jueves en los octavos de final de la Europa Legue, tiene dos dudas importantes ante las que su entrenador, David Moyes, ha mostrado su “preocupación”. Dos de sus principales estrellas tienen complicada su presencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, uno por enfermedad y por lesión, ya que se retiró del partido ante el Liverpool este sábado ayudado por sus compañeros.

Declan Rice se quedó en Londres y no viajó a Liverpool y Jarrod Bowen no acabó el partido, como ha quedado reseñado. “Jarrod parece como si tuviera una lesión en el talón en alguna parte. Mi preocupación es que él no podía soportar ningún peso, así que eso es una preocupación para mí, ya que sería una gran pérdida estar sin Jarrod porque ha sido muy importante para nosotros”, expresaba el entrenador del West Ham, David Moyes, quien no podía arrojar mucha luz sobre el estado físico de otra de sus figuras, Rice: “Realmente no puedo contarles nada más sobre la enfermedad de Dec, aparte de que se sintió mal desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana y simplemente no se sentía bien, así que no estaba con nosotros. Hemos jugado bien aquí sin Declan Rice. La gente continúa diciéndonos que somos un equipo de un solo hombre, pero hoy ciertamente hemos demostrado que no lo somos”, explicaba su entrenador.

La derrota del West Ham en Anfield hace que los hummers caigan a la sexta plaza en la Premier League, superados en esta ocasión por el Arsenal, que venció por 2-3 en su visita al Watford. No obstante, los gunners tienen además tres partidos menos que el equiopo londinense, que la próxima jornada, tres días después de comparecer en Nervión, debe recibir al Aston Villa en el Olímpico de Londres.Pablo Fornals resumía la situación muy bien. “Ésa es una de las cosas cuando estás en Europa, no tenemos tiempo para pensar en lo que pasó hoy, tenemos que estar enfocados en recuperar a nuestra gente. Esperemos que Dec regrese y Jarrod tenga las mejores noticias posibles. Todos estaremos tan preparados como podamos para el próximo partido”, dijo.