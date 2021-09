Wolfsburgo-Sevilla: horario y dónde ver en TV el partido de la Champions League

Después de dos victorias consecutivas en Liga ante su afición el Sevilla FC ha recuperado la alegría. Atrás quedan un par de semanas de incertidumbre en las que ni el juego ni los resultados terminaban de acompañar al proyecto más potente de la era Lopetegui. Pero por delante espera esta semana un importantísimo partido en Alemania ante el Wolfsburgo para enderezar el camino en la Champions, que empezó a torcerse cuando en su estreno en la fase de grupos no fue capaz de doblegar al Red Bull Salzburgo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La cita es el miércoles, a las 21.00 horas, televisado por Movistar Liga de Campeones 1, y en la misma no estarán En-Nesyri, sancionado y lesionado, ni Nemanja Gudelj y Oussama Idrissi, que no están inscritos en la Champions. Fernando, por su parte, es duda con una sobrecarga.

El Sevilla viajará a Alemania este martes para entrenarse por la tarde en el escenario del partido, el Volkswagen Arena, donde le espera el partido a priori más difícil del Grupo G de la Champions. La cara de circunstancia de Pepe Castro al descanso del partido ante el conjunto austríaco refleja la preocupación en la planta noble del club y la importancia de cosechar buenos resultados en la Liga de Campeones por su trascendencia a nivel deportivo y económico.

El Wolfsburgo viene de perder este fin de semana frente al Hoffenheim en un partido en el que se adelantaron en el marcador por mediación de Bote Baku, pero vieron cómo el equipo local le daba la vuelta al marcado en la segunda mitad con goles de Kramaric, Baumgartner y Kaderabek. El equipo alemán estaba firmando hasta el momento una Bundesliga inmaculada, en la que no conocía la derrota, y marcha en tercer posición, empatado a puntos con el Bayer Leverkusen y a tres puntos del todopoderoso Bayern Münich, tras seis encuentros y un balance de ocho goles a favor y cinco en contra.

Su participación en Champions arrancó con un empate a cero en su visita al Lille, actual campeón de Francia, donde escapó del asedio del equipo local (17 tiros recibió) en un encuentro tenso y bronco que terminó con la expulsión mediada la segunda mitad de su central americano Brooks, que se perderá la cita ante el Sevilla FC.

Horario del Wolfsburgo - Sevilla FC

El partido entre el Sevilla FC y el Salzburgo se disputará este miércoles, 29 de septiembre, a partir de las 21.00 horas en el Volkswagen Arena. El búlgaro Georgi Kabakov será el encargado de dirigir el choque. Kabakov, de 35 años, no ha dirigido nunca al Sevilla, y contará con Martin Margaritov y Diyan Valkov como jueces de línea, y con Ivaylo Stoyanov como cuarto árbitro. La Sala VAR estará dirigida por el holandés Kevin Blom.

Dónde ver en televisión el Wolfsburgo - Sevilla FC

El partido en el Volkswagen Arena se televisa a través de Movistar Plus, en sus canales dedicados a la máxima competición del fútbol europeo: Movistar Liga de Campeones 1 (Movistar plus canal 51) y Orange tv (116), y podrá ser seguido también por Internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.