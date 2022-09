Xavi: "El Sevilla ha merecido más puntos"

El técnico barcelonista Xavi Hernández apuntó que espera un partido "difícil" en el Ramón Sánchez-Pizjuán (sábado, 21:00), ante un Sevilla que suma sólo un punto en tres partidos, pero que merecía tener más.

"Tienen uno de nueve, pero se han merecido más. ¿Lopetegui? La pena y la desgracia de los entrenadores es que los resultados te marcan. Para mí un entrenador de referencia, pero los resultados marcan nuestro devenir. En el fútbol se vive el presente. Para mí es totalmente injusto ese bagaje", aseguró el preparador azulgrana, que admitió sentirse "liberado", una vez finalizado el mercado estival de fichajes, y cree que éste "puede ser un gran año" para su equipo, porque el equipo tiene "muchas ganas" aunque al final "el fútbol y la pelota son los que dictarán sentencia".

Xavi comentó que no siente más presión por la plantilla que el Barcelona ha diseñado y añadió que sabe "donde está" porque "por suerte o por desgracia" es "muy competitivo". "Me siento liberado, tanto por las salidas como por las entradas. Hemos hecho un esfuerzo espectacular, estamos contentos y satisfechos de donde estábamos y donde estamos, porque tenemos un plantel para competir por todo. Ahora lo tenemos que demostrar en el campo", resumió.

En el repaso de protagonistas, Xavi habló de los dos últimos refuerzos en llegar, los carrileros Héctor Bellerín y Marcos Alonso, y explicó que buscaba "laterales puros". "Lo que más nos urgía era un lateral derecho puro y Bellerín lo es. Nos ayudará. Marcos, también, porque es un jugador contrastado, que ha ganado muchas cosas, es polivalente. Estoy encantado, porque necesitábamos estos refuerzos", indicó.

En cuanto a la inscripción tanto en LaLiga como en la Champions de Marcos Alonso, que se tiene que producir antes de la medianoche, el técnico del Barcelona comentó que en el club son "optimistas" para poderse concretar todo antes de que venza ese periodo.

También habló del papel de dos veteranos como Jordi Alba y Piqué, que no están teniendo papel protagonista en este inicio de curso. "A Jordi Alba lo quiero aquí, como capitán, y por la afinidad que tengo con él. Es un líder y que nos va a ayudar, tanto si juega como si no juega. En ningún momento he pensado que iba a salir", indicó el preparador blaugrana, quien "no tiene ninguna queja" de Jordi Alba y extrapoló este comentario a la totalidad de la plantilla que tiene: "Ningún jugador me molesta". "Jugará quien esté en mejores condiciones, porque hablamos de meritocracia, no de edad, de rendimiento, hablamos para todos", insistió.

En cuanto a Piqué y tras la denuncia por el acoso que está sufriendo por parte de algunos medios de comunicación, Xavi dijo que lo ve "tranquilo" y que se está entrenando "bien", especialmente esta semana que se ha entrenado "muy bien". "Nos va a ayudar. A mi no me molesta ningún jugador de los que tengo. Tenemos que ser una familia, sumar y remar en la misma dirección. En cuanto a su vida personal, quiero que sea feliz para jugar y si tenemos que ayudarle desde el club, aquí estamos", insistió.

Preguntado si a esta gran plantilla le hubiera faltado la guinda que era Bernardo Silva (City), Xavi aclaró que no le han hecho "un plantillón" a él sino al Barcelona. "Todos nos han estado esperando. Ahora somos los que somos, no podemos hablar de si ha faltado uno u otro. Por fin ha acabado el mercado y nos sentimos liberados", repitió.

También quiso agradecer a los jugadores que han abandonado el club por su respeto y profesionalidad, pero tuvo unas palabras sobre Pierre-Emerick Aubameyang. "Su marcha me da cierta pena, porque nos ha ayudado muchísimo. Como persona es un tesoro, una maravilla, y nos ha dado unos grandes números. Era una oportunidad para él y para el club", aseguró.