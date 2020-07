La igualdad de fuerzas en la batalla accionarial que se atisba tras la supuesta maniobra buscada con José María del Nido al tratar de buscar apoyos para desbancar a José Castro de la presidencia ha hecho que las dos plataformas de pequeños accionistas tomen, si cabe, mayor conciencia de la importancia que puede tener de aquí en adelante su papel como bisagra para la gobernabilidad de la sociedad.

Así, si Accionistas Unidos el mismo jueves aseguraba a este diario en palabras de su presidente, Moisés Sampedro, que su colectivo se encuentra “expectante ante los acontecimientos” y que no se posicionaría hasta tener más información, ayer la otra plataforma que aglutina a accionistas minoritarios, Tercera Vía Sevillista, aclaraba a través de sus redes sociales que su postura no se alinea con ninguna de las dos fuerzas. Incluso recordaba en un mensaje en las redes sociales que la génesis de la creación de este colectivo nacía de, precisamente, no alinearse con ningún frente. “Ahora empieza a entenderse lo que hace dos veranos promulgamos y el por qué de nuestra aparición. No estamos del lado de un Del Nido que a toda costa quiere asaltar la presidencia, ni de un Castro que se aferra al sillón utilizando toda su red clientelar a su servicio. Una #terceravia es posible”, recalcaban en Twitter sus responsables.

Incluso Accionistas Unidos reiteraba la postura de su presidente en este diario de forma oficial por sus canales públicos y solicitaban al sevillismo la importancia de agrupar títulos para lo que está por venir. “Ante las noticias sobre los movimientos accionariales de los mayoritarios del #SevillaFC, @Accionistas_SFC está atento a los acontecimientos. Desde la pasada Junta, trabajamos para reforzar el paquete accionarial del sevillismo de base, que cuenta con más de 900 agrupados y casi el 5%, con el objetivo de defender el interés general del Sevilla FC y de la afición. En estos momentos volvemos a pedir, una vez más, la unión de todos los accionistas minoritarios. Es necesario agrupar. Sé parte del futuro del Sevilla. Sólo unidos podemos avanzar”, aseguraron sus responsables en sus distintos canales oficiales.

Con la igualdad de fuerzas que se plantea entre el bando de Del Nido y Gómez Miñán, que controlaría en torno a un 32% del capital social, y un porcentaje parecido que aglutinan las acciones de Sevillistas de Nervión, Castro, Guijarro y las familias Carrión y Alés, el papel tanto de Sevillistas Unidos 2020 como el de los pequeños accionistas puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro.

Queda por conocer la postura de la Federación de Peñas, que tras varios años haciendo fuerza común con Accionistas Unidos, en la última Junta General de Accionistas prefirió no sindicar sus acciones con esta plataforma.