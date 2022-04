Más de 200 xerecistas darán color este jueves a la ciudad deportiva

La ciudad deportiva José Ramón Cisneros vivirá este jueves (12:00 horas) una jornada especial con la visita de más de 200 aficionados del Xerez CD, equipo que puede certificar su clasificación matemática para el play off de ascenso a Segunda RFEF si vence al Sevilla C. Conversaciones durante la semana entre ambos clubes llevaron a plantear la posibilidad de que el partido se jugase de manera extraordinaria en el estadio Jesús Navas, cuyo aforo sobrepasa los 2.000 espectadores. El Sevilla barajó una venta de entradas a 10 euros, pero esta posibilidad fue desechada, ya que el primer equipo entrena en este campo para preparar el partido ante el Real Madrid.

El partido entre el equipo que entrena Emilio Fajardo y el segundo filial nervionense que dirige Juan Díaz Quinta se jugará en el campo 4, que cuenta con una grada con capacidad para 450 personas. La entrada será finalmente gratuita (ambas entidades hablaron en un principio de una petición de 350 entradas para controlar el desplazamiento, pero que es un número al que no se llegará) hasta completar aforo y se espera un gran revuelo de coches particulares en el aparcamiento, ya que en principio no se prevé que esta afición se movilice en autobuses.

El Xerez CD, que es el que estuvo en Primera, sueña con reverdercer su etapa gloriosa, pero tras sufrir graves problemas económicos, milita en Tercera RFEF ocupando la tercera plaza tras Recreativo (ya ascendido) y Utrera a falta de dos jornadas. Sin embargo, el Xerez DFC, fundado en 2013, subió la pasada campaña a Segunda RFEF, en la que actualmente está a mitad de la tabla. El Sevilla C está a 14 puntos del play off y no tiene opción alguna