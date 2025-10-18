Almeyda y el enfado de un aficionado: "Se desahogó con todo el alma"

Escuchar en una rueda de prensa a Matías Almeyda es cada día una lección de un fútbol perdido. El argentino habla claro y le da normalidad a una profesión que cada vez más vive un aislamiento propio que el técnico del Sevilla intenta cambiar.

Tanto es así que al término del encuentro se vio al técnico hablar con un aficionado, visiblemente enfadado por la derrota de su equipo. Cuestionado por ello fue Almeyda en la rueda de prensa y el entrenador le dio total normalidad al asunto, sacándole incluso una pequeña sonrisa pese a la derrota.

"Escucho lo bueno y lo malo. Estaba enfadado y con razón. Había quedarle su espacio para que descargara el hombre. El señor estaba expresando su malestar y fui porque no siempre hay que arrimarse cuando se gana. Se desahogó con todo el alma. Espero que ya esté más tranquilo. Dijo dos verdades. Le di la razón", aseguró.

El buen momento y el cambio de imagen de este Sevilla lo mitiga todo, ya que la afición, en general, está satisfecha con el trabajo del equipo de Almeyda, aunque el aficionado quiso expresar su enfado. No entró Almeyda en detalles de la conversación, pero sí que insistió en que "dijo dos verdades".