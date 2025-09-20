Almeyda: "El equipo va por el buen camino"

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su equipo tras la victoria de este pasado sábado ante el Alavés, en Mendizorroza, en un encuentro muy disputado, con mucha intensidad por parte de ambos contendientes. En declaraciones a DAZN, el técnico del conjunto de Nervión elogió el compromiso de sus jugadores y envió un claro mensaje de optimismo sobre el futuro del equipo.

Almeyda comenzó visiblemente contento con el resultado y el desempeño de la plantilla. "Contento por el partido de los chicos, con una gran entrega, gran compromiso, juego en equipo. Vinimos por los tres puntos y nos lo llevamos", afirmó.

Para Almeyda, la victoria es una señal de que el equipo está trabajando en la dirección correcta, una idea que repitió al final de su intervención: "Vamos por el buen camino".

Respecto a las novedades en la enfermería, Almeyda se refirió a la lesión de Alfon, que sufrió un esguince de tobillo. Aunque el jugador tendrá que someterse a más pruebas, el entrenador se mostró tranquilo con el estado de Alexis Sánchez, quien parece estar bien. "Parece que Alexis está bien, eh", comentó con una sonrisa.

Almeyda también destacó la buena comunicación que tiene con su plantel, clave para ajustar el juego en el descanso. "Tenemos mucho diálogo, en el descanso tratamos de ajustar, de leer el partido. El segundo tiempo lo interpretamos mejor", explicó, subrayando que incluso en la victoria, siempre hay aspectos que mejorar.