Almeyda no ha utilizado aún a dos disponibles sólo: Cardoso y Ramón Martínez

La sorprendente y extrema rotación de Matías Almeyda frente al Villarreal, con ocho cambios de los jugadores de campo respecto a los que jugaron y ganaron en Mendizorroza, respondió claramente a la premisa del argentino de que todos los futbolistas de los que dispone se sientan parte del grupo competitivo. No le salió bien la apuesta, pero el mensaje sí le debe servir a largo plazo.

En las seis primeras jornadas, Almeyda ha utilizado ya a 26 futbolistas, si bien tres de ellos ya no están en la plantilla: Pedrosa, Idumbo y Lukébakio. Además, otros dos tienen ficha del filial: Castrín, titular en cuatro partidos incluido el del martes, y Manu Bueno, que salió en los minutos finales contra el Girona. Así, de la plantilla inscrita en LaLiga han sido 21 jugadores los utilizados. De los 25, sólo se han quedado sin jugar dos.

De los futbolistas que han sido convocados para uno o más partidos quedan por debutar esta temporada Ramón Martínez, que estrena su condición de jugador con ficha del primer equipo, y Fabio Cardoso, uno de los siete fichajes. Los otros dos tienen circunstancias especiales, porque uno es el descartado Álvaro Fernández y otro es Joan Jordán, que acaba de empezar su readaptación a la competición con el grupo. Pero el catalán está llamado a sumar.

La baja de Nianzou por su leve lesión muscular contra el Villarreal abrirá más opciones para el eje de la zaga en las dos próximas citas. El francés no es esperado antes del parón de octubre. Y tanto Ramón Martínez como Cardoso tienen la ocasión de reivindicarse frente al Rayo en Vallecas o con el Barcelona en casa... si Almeyda lo cree oportuno.