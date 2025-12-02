Almeyda hace recuento para la cita del jueves en Almendralejo

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, dirigió este martes la segunda sesión preparatoria de la semana, en la que se centró ya de lleno en el partido de la Copa del Rey del próximo jueves ante el Extremadura, una cita en Almendralejo (Badajoz) para la que el técnico argentino hace recuento de futbolistas disponibles.

Después de retomar en la tarde del lunes el trabajo, en un sesión de recuperación tras la decepcionante derrota del domingo (0-2) en el derbi ante el Betis, el equipo completó este martes un entrenamiento matinal en su ciudad deportiva, donde se prepara la cita de la segunda ronda de la Copa del Rey en el estadio Francisco de la Hera ante el CD Extremadura, un adversario de la Segunda RFEF.

En el entrenamiento, Almeyda tuvo a sus órdenes a dos jugadores del filial, el extremo derecho Miguel Sierra, quien jugó el domingo con el primer equipo en los últimos minutos del derbi; y el centrocampista Nico Guillén; mientras que el medio suizo Djibril Sow, el central César Azpilicueta y el extremo nigeriano Chidera Ejuke, todos titulares ante el Betis, efectuaron trabajo específico en el gimnasio, informó el club en un comunicado.

El central brasileño Marcao Teixeira, sustituido por unas molestias en el descanso del derbi, no participó en la sesión, y se mantienen en sus períodos de recuperaciones de lesiones el central francés Tanguy Nianzou, el lateral chileno Gabriel Suazo y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj.

El equipo volverá a ejercitarse el miércoles en horario matinal en la ciudad deportiva, donde posteriormente comparecerá ante los periodistas Almeyda, para por la tarde viajar a Almendralejo para el encuentro del jueves.