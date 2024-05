Ancelotti se rinde a Sergio Ramos: "Nunca tuve un jugador con esa personalidad"

El carácter y la personalidad son dos de las cualidades más importantes en el mundo del fútbol. Hay jugadores que tienen estas capacidades, las cuales se adquieren de forma innata, y marcan la diferencia allá por donde van. Un ejemplo de ello es Sergio Ramos. El camero regresó al Sevilla el pasado mes de septiembre y en apenas un mes ya era el auténtico líder del vestuario nervionense. Sin embargo, es algo que no solo le ha ocurrido en la capital andaluza.

Carlo Ancelotti, en una entrevista con ElChiringuito, fue cuestionado sobre, precisamente, este asunto. Además del carácter, el periodista Josep Pedrerol le preguntó acerca del ego y de quién ha sido el futbolista más especial en ese sentido. El técnico italiano no lo dudó: "Sergio Ramos. Nunca ha tenido un jugador con una personalidad, con un carácter y con huevos tan grande como Sergio Ramos".

El entrenador del Real Madrid, a apenas días de disputar una nueva final de la Champions League, aseguró que en el vestuario actual blanco "hay poco ego" y que Bellingham ha conectado con el Santiago Bernabéu "porque es muy maduro, es muy serio y no parece que tiene 20 años". "A nadie le parece un niño, como, por ejemplo, Arda Guler. Él, para mí, es un niño. Bellingham es más un hermano que un hijo o un niño".

Para completar su análisis sobre Sergio Ramos, añadió algunos ejemplos más de sus excompañeros: "Pepe, poco ego y mucha personalidad. Mucho ego y mucha personalidad, Cristiano". "El ego no es malo, pero poco ego es muy bueno", finalizó el técnico italiano.

El futuro de Sergio Ramos

Todo el mundo habla sobre Sergio Ramos. El camero, tras una temporada de reconciliación en Nervión, finaliza contrato el próximo 30 de junio. A partir de ese día, si no renueva antes, dejará de ser jugador del Sevilla. En una temporada que ha sufrido mucho, pero que se ha erigido como el gran líder del vestuario hispalense, se ha ganado el derecho a decidir sobre su futuro.

En la entidad hispalense quieren que se quede, y así lo hizo ver públicamente el presidente José María del Nido Carrasco. Sin embargo, la decisión será únicamente suya y Quique Sánchez Flores, en una entrevista en el Partidazo de la COPE, mostró otra clave para Sergio Ramos a la hora de elegir cuál será su futuro: "Él quiere mucho al Sevilla, creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir y su cabeza también, pero creo que no quiere ser parte de un escenario catastrófico. Por lo tanto o él intuye que las cosas se harán muy bien, o si no intuye eso tengo la sensación... Bueno, no quiero decir nada, simplemente que tiene que intuir que las cosas van a ir bien".

Efectivamente, el camero quiere conocer el proyecto que tiene por delante el Sevilla. No tomará una decisión sin tener conocimiento sobre ello. Él está muy cómodo en la ciudad, en su casa y en su equipo, pero necesita unas garantías para dar el definitivo 'Sí, quiero'.