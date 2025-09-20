Así jugaron los futbolistas del Sevilla contra el Alavés: Dejaron en nada el error de Marcao

Gran triunfo para la confianza del Sevilla en Mendizorroza (1-2), un feudo donde habitualmente ha rascado poco, fraguado sobre la cohesión del colectivo y un ideario de juego que ya está calando en los futbolistas que adiestra Matías Almeyda. Destacaron Rubén Vargas con su golazo y su visión en los tres cuartos y Mendy con su omnipresencia y el empaque que da. Y ayudaron todos, hasta un Odysseas Vlachodimos que estuvo firme en su debut en las poquísimas llegadas que tuvo que obturar.

Odysseas Siempre atento y seguro en disparos de media distancia. Y con determinación en los tensos minutos finales y los balones colgados.

Carmona Aportó firmeza en el carril derecho y subió hasta el punto de poder marcar un gol y dar la asistencia a Alexis en el 1-2.

Azpilicueta Dentro de sus limitaciones físicas, aporta oficio y cohesión a la zaga de tres centrales. Magnífico despeje final en el último córner que celebró como un gol.

Marcao Borrón de los gordos. Se comió primero el centro y luego derribó absurdamente a Carlos Vicente en el penalti. Pero Almeyda lo mantuvo y el brasileño tiró de personalidad y estuvo muy serio.

Nianzou Se ha confirmado como el jefe de la zaga en dos partidos. Segurísimo por arriba y por abajo, salvo en una anticipación que le costó una amarilla. Y con salida y cambios de juego claves.

Suazo Despliegue enorme como carrilero. Tapó atrás y se ofreció arriba para iniciar muchos ataques apoyándose en Alexis o buscando centros.

Mendy Hay centrocampista. Pisa muchos terrenos, roba, gana duelos aéreos y balones divididos, distribuye a la primera, sabe esconderla y defender con el cuerpo. Lógica amarilla en un partido de mucha fricción que sacó con nota alta.

Agoumé De más a menos, ayudó con su presión adelantada a robar en segundas jugadas. Y también distribuyó de primera para contribuir a la verticalidad o a contemporizar según el tiempo del partido. Terminó de central y, salvo un despeje extraño al final que terminó en córner, cumplió.

Rubén Vargas Aparece en la zona de tres cuartos y ahí recibe de espaldas y lanza, ora con recortes, ora con toques de primera. Hizo un golazo y también fue clave en la jugada del 1-2 con el apoyo para lanzar a Carmona.

Alfon Testimonial. Se lesionó el tobillo derecho en el minuto 8, en su mano a mano con Sivera, que despejó con la cara interior del muslo.

Isaac Buen partido del lebrijano. En conducciones, en balones divididos, incluso jugando de espaldas. Excelente balón a Alfon que pudo ser el 0-1.

Alexis Sánchez Salió en el minuto 12 y aguantó bien casi 90 minutos. Ya es una buena noticia, porque ayudó en ataque, incluso en defensa y sacó su alta calidad en la jugada del 1-2: remate de killer.

Guidelj No desentonó jugando como medio de cierre desde el minuto 75 Almeyda lo sacó por Nianzou y puso como central a Agoumé.

Akor Adams Ayudó en labores defensivas. En ataque se le notó su tosquedad técnica en controles y pases.

Juanlu Algún error y un despeje clave de cabeza en el segundo palo.

Peque Salió metido y ayudó a obstaculizar la salida del Alavés.