Los 'biris' piden que el Sevilla no dispute la Supercopa si se clasifica

El colectivo Biris Norte, que reúne al grupo de aficionados que se sitúan en la llamada grada de animación del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ha pedido al consejo de administración del Sevilla que se niegue a que el equipo de Julen Lopetegui participe en la Supercopa de Europa si se clasifica finalmente como segundo de la Liga ante el ascándalo que ha estallado alrededor de la Federación Española y su presidente, tras hacerse público los audos entre Rubiales y Piqué y las comisiones pactadas para su celebración en Arabia Saudí.

"Desde @Birisoficial pedimos que el @SevillaFC se niegue a disputar, en caso de clasificación, una competición totalmente adulterada como la Supercopa de España. Nuestra dignidad, como sevillistas, está muy por encima de las migajas económicas que dejen Barcelona o Madrid", puede leerse en el twiter oficial de Biris Norte, que publicó también un comunicado dando su parecer sobre este asunto.

"Que el fútbol español estaba podrido hasta sus entrañas era algo que cualquiera con un minimo de edad tenía ya claro. No creo que nadie se sorprenda, puesto que la Liga como la RFEF son dos instituciones cuyo único fin es el de salvaguardar los intereses de los ricos y poderosos. Un fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, por desgracia", dice la nota, que sigue: "Hoy hemos asistido al enésimo episodio de corrupción que vive el fútbol español y que más que curarse con el tiempo parece que va cada vez a peor".

"No tenemos ya suficiente con una Liga que está totalmente podrida, donde sólo dos (tres a lo sumo) están autorizados a ganarla, que ahora descubrimos que hay otra competición, la Supercopa de España, que de las dos plazas actuales hay dos que 'por contrato' están adjudicadas a Barcelona y Real Madrid. A los de siempre. No tienen suficiente con arrebatarle a los aficionados un título que podían disputar en su estadio, sino que además se lo llevan no sólo a un país lejano y extranjero, sino con uno de los regímenes más desprecibles que hay en la actualidad", agrega el comunicado de Biris Norte.

"Creemos que no es necesario que repliquemos aquí los audios filtrados entre un antiguo sindicalista sin conciencia de clase y un niñato al que parece que no le basta haber nacido en una de las familias más ricas de Barcelona, ya que su codicia no tiene límites. Siemore, siempre quieren más. Y lo que es peor, quieren más a costa del resto", cierra la nota difundida por los biris.