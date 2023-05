Bien el bloque, falló la definición en el plan de Mendilibar

Mendilibar no planteó un derbi de menos a más, como se vio desde fuera. Su intención, con ocho cambios con respecto a los que jugaron el jueves, era claramente refrescar piernas y tratar de ganar con el fondo de armario, como hizo en Valladolid, pero no todos los partidos salen igual.

Quizá fue la falta de acierto. También suele ser fruto de la fatiga muscular esta variable que siempre está presente en el fútbol y que se encarnó en este caso en la figura del jugador que precisamente acertó ante la Juventus. Lamela tuvo las mejores, pero no llegó el gol y se escaparon dos puntos. Es la vertiente negativa. La positiva fue que defensivamente el equipo controló en todo momento al Betis, no sufrió nunca pese a disponer tantos cambios en el once. El rival no disparó entre los tres palos y casi ni intimidó con llegadas, lo que dice mucho de un equipo que se enfrentaba a uno de los gallitos del campeonato y un claro aspirante hasta hace poco para clasificarse para la Champions.

Defensa

El Betis se cuidó de arriesgar con balones jugados entre portero y centrales y la presión que le gusta a Mendilibar difícilmente se pudo dar. Es un reto para el vasco entrenar al Sevilla, pues sus rivales ya evitan este aspecto, que con los anteriores equipos que ha dirigido solía ser moneda común porque raramente variaban sus rivales en función de su estilo.

Quizá por eso al Betis le costó trenzar su juego y llegar con claridad. Abusó del pelotazo el equipo de Pellegrini y no se mueve igual de bien en ese fútbol. Aun así, se vieron algunos defectos en el sistema defensivo, a menudo en el centro, donde Pape Gueye a veces perdía el sitio y obligaba a salir a Rekik, y en la banda de Montiel, que en la primera parte titubeó marcándole el camino a un rival que no estaba fino.Rafa Mir tampoco es el mismo futbolista que En-Nesyri a la hora de orientar la presión y hubo, por tanto, menos recuperaciones en el campo contrario, aunque fundamentalmente por las reservas de Pellegrini a querer sacar el balón jugado desde atrás.

Ataque

Con balón, la salida fue siempre arriba. Y es que los dos equipos quisieron evitar riesgos. Dmitrovic sacó siempre en largo, pues el Betis también es un equipo que presiona fuerte arriba.

Y curiosamente no fue Rafa Mir el que bajó esos balones, sino un Óliver Torres inspirado que le daba sentido a esas segundas jugadas abriendo a las bandas y circulando con sentido. Papu también ayudó desde la izquierda a tenerla, no así un Lamela que notó el cansancio en exceso a pesar de que no fue de los que jugó 120 minutos ante la Juve, aunque sí estuvo una hora en el campo y el esfuerzo por el ritmo fue grande.

En la segunda mitad hubo más claridad de llegada bajo la luz del faro de Suso. Las ocasiones empezaron a llegar y, más todavía cuando empezaron a salir En-Nesyri, Jesús Navas...

Virtudes

Un once de no habituales que compitió bien. Casi perfecto en defensa y en controlar los nervios.

Talón de Aquiles

La falta de acierto fue lo que impidió dejar los tres puntos en casa.