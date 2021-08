Del bloqueo de Suso al manejo que ya mostró Delaney

El Sevilla no pudo marcharse con pleno de puntos al primer parón por las selecciones de la temporada. Su primer tropiezo llegó en Elche con un empate que supo a poco, a Lopetegui el primero. Hay jugadores hasta ahora básicos en el esquema de Lopetegui, como Suso o Joan Jordán, que no han empezado bien la temporada. Y esta vez la entrada del imponente arsenal que tenía el Sevilla en el banquillo no le sirvió para la remontada. Entre los suplentes estaba Delaney, que disfrutó de sus primeros 25 minutos como sevillista. Y ya se pudo percibir el criterio y el manejo del danés, un medio de marcado carácter asociativo pero que también se emplea en tareas físicas.

Suso

Mal asunto si él pasa de perseguido a perseguidor. No ha vuelto al equipo Suso, ni mucho menos, al nivel con que rayó en la Europa League que ganó con el Sevilla o en muchos partidos de la pasada temporada. Nunca ha sido el físico su fuerte, pero ha solido compensarlo con su calidad técnica y su lectura del juego colectivo. No obstante, tanto en Getafe como en Elche ha deambulado con el toque perdido, sin dar soluciones entre líneas e incluso abriendo un pasillo al de enfrente: Mojica atacó mucho y bien. Mal asunto para el gaditano si intercambia los roles previstos y de perseguido acaba en perseguidor. Y perseguidor a medias: Jesús Navas lo sufrió atrás. Lamela aprieta.

Diego Carlos

Si Koundé, como parece, acaba yéndose, se está ganando más galones. El foco se lo ha solido llevar Koundé por su óptimo rendimiento y lo vistoso de su fútbol, pero el campeón olímpico con Brasil no le va a la zaga en cuanto a la respuesta primordial sobre la hierba, defender. Está trazando una línea de regularidad más que evidente al corregir algunos de los aspectos del juego que le bajaban la nota: sacar los brazos en los saltos, arriesgar demasiado al alargar las piernas dentro del área. Por su presencia en el campo y lo que inspira al equipo, se está ganando el derecho a lucir más galones y todo hace indicar que así será.

En-Nesyri

Da martillazos certeros con la cabeza. Impresionante la violencia con la que suele salir despedido el balón cuando En-Nesyri se libra de su marcador, se anticipa, vuela y conecta su testarazo si el balón le llega bien tocado, tenso. Y como el Sevilla cuenta con muy buenos lanzadores, Acuña entre ellos, el delantero marroquí volvió a dar un martillazo inapelable. Se consolida como uno de los delanteros más peligrosos de la Liga. Así, como suena.

Delaney

De esos medios con ángulo de 360 grados. Le dio Lopetegui algo más de veinte minutos en su estreno como sevillista, se ubicó en el centro y empezó a girar su vista a un lado y a otro para ver dónde estaban sus compañeros a su aldededor e interpretar el juego incluso antes de recibir el balón. Pronto mostró su carácter asociativo y filtró un par de buenos pases profundos. Con el bajo tono físico y de confianza de Jordán, el danés ya se postula.