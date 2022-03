Una bocanada para el tramo decisivo

El sevillismo entero ha podido comprobar esta semana el extraordinario poder de un derbi ganado al eterno rival. Una bocanada de positivismo ha entrado por las puertas de los vestuarios del Sánchez-Pizjuán, desde donde se ven las cosas de otra manera.

Si bien la diferencia con el entorno ha sido que los profesionales estaban absolutamente convencidos de lo que hacían, el aldabonazo al proyecto, al estilo y al planteamiento de Julen Lopetegui ha sido un soplo fuerte de aire en las velas desplegadas del catamarán sevillista.

El triunfo sobre el Betis luce como un trofeo de guerra en mitad de un campo de batalla que aún pinta desolador. Tres titulares ante los de Pellegrini ni siquiera han viajado a Vitoria, donde el ex guardameta tendrá que confeccionar otro puzle con las piezas de las que dispone. La oportunidad ante el Alavés es una prueba más de resistencia en ese objetivo que ha saltado, como inesperado, y que sigue vivo jornada a jornada. Pelear por el título de Liga son palabras mayores, aunque requiere un ejercicio de funambulismo con las bajas que cada semana se acumulan en la enfermería. Hasta ocho profesionales se quedaron en tierra ayer por diferentes problemas físicos, en un noventa por ciento de incidencia muscular y fruto de la tremenda acumulación de esfuerzos que llevan sobre las piernas los futbolistas que adiestra el entrenador guipuzcoano.

Pero así lleva meses y no sube el pie del acelerador el escuadrón de Lopetegui, aunque una secuencia de empates ha impedido apretar más la cabeza en ese objetivo de esperar el tropezón del Real Madrid. Desde el 2 de enero en Cádiz no gana el equipo sevillista lejos del Sánchez-Pizjuán y hacerlo en Mendizorroza no será fácil. Nunca lo fue y menos aún ante los equipos de Mendilibar, perro viejo en esto de los banquillos con un modelo muy marcado especialista en incomodar a rivales como el Sevilla. Su manera de presionar arriba ya supuso un dolor de cabeza en otras temporadas en partidos ante el Eibar y Koundé deberá ponerse las pilas en su vuelta sin la ayuda de Diego Carlos, uno de los damnificados por el sobreesfuerzo del derbi. Otros serán el siempre imprescindible Fernando y posiblemente el jugador en mejor estado de forma en el último mes, el Papu Gómez. Tampoco va a estar, como ante el Betis, Martial, reduciéndose así la capacidad de amortización de una inversión realmente costosa con la que Monchi quería dar ese plus necesario para, en el caso de que se pusiera a tiro el que sonara la flauta, poder tener bien afinado el instrumento.

Bien colocado Cuando el torneo entra en el último tercio, el Sevilla tiene asido muy fuerte el segundo puesto y espera con ilusión algún tropiezo del Madrid en el liderato

Ausencias Tres titulares ante el Betis ni siquiera formaron parte de la expedición a tierras vitorianas, donde los de Lopetegui se presentan con ocho bajas en total

Sí lo está dando el mexicano Tecatito Corona, quien parece haber tomado el relevo del Papu en lo que es erigirse en ese futbolista distinto que logra alterarle los pulsos al rival. Hoy tendrá la ayuda de Ocampos, otro que sabe lo que es apretar arriba y desgastar a los defensas enemigos.

El Sevilla ya casi no mira abajo. El golpe en el derbi sirvió para dejar al tercer clasificado, precisamente el Betis, a 8 puntos, pero la liga de los nervionenses está ya en su lucha con el Real Madrid, en la que en esta jornada tendrá la particularidad de presionar a su enemigo si lograra sumar los tres puntos en tierras vitorianas, empresa que no será fácil desde luego.

Tendrá que sufrir de lo lindo y tener paciencia, pues las victorias hay que amasarlas y madurarlas como bien sabe el equipo sevillista con un estilo, que, más allá de los debates, se ha demostrado que funciona.