Bordalás: "Sin ver las imágenes, es posible que la sanción a Almeyda sea exagerada"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, opinó sobre la sanción a su colega, a cuyo equipo se enfrentará mañana en la jornada vigésima quinta de LaLiga EA Sports. “Ahora no estoy para opinar de ese tema. Está claro que no me gusta que sancionen a los entrenadores. En este caso, a un compañero y más con esa cantidad de partidos. Me gustaría que estuviera en el banquillo contra nosotros. Es posible que sea exagerado sin haber visto las imágenes. Estamos hablando de muchos partidos. Pero vuelvo a repetir, no puedo opinar porque no sé el contexto, ni el momento ni lo que ocurrió allí realmente”, aseguró el madrileño.

“Lo que sí sé que puedo decir es que tengo el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, en este caso Almeyda. Pero nos enfrentamos a un gran rival. Un rival directo que si nos gana nos iguala a puntos. Es un equipo que compite siempre”, agregó.

Sobre las declaraciones de Pau Navarro, que tras el choque del pasado fin de semana contra el Getafe criticó el estilo del equipo de Bordalás y la permisividad de los árbitros, contestó a una pregunta sobre las críticas que recibe en ocasiones el cuadro madrileño. Bordalás no quiso opinar porque "forman parte del pasado" y dejó claro que su energía está únicamente puesta en el choque frente al Sevilla que, a su juicio, "va a ser tremendamente complicado".

"No podemos bajar ni un ápice el nivel de intensidad, atención y exigencia. No hemos hecho absolutamente nada. Venimos de una dinámica buena, de haber sacado puntos y buenos resultados. Eso no ayuda. Cada partido es distinto y ellos han competido siempre. Tienen una gran plantilla y muchas alternativas".