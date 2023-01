El calvario silencioso de Jesús Navas: "Llegaba a casa casi llorando del dolor"

Jesús Navas ha revelado en los medios oficiales el calvario que sufre con una lesión crónica en la cadera que arrastra desde hace dos años y que, pese a ello, no le hace parar. Aunque no juega el cien por cien de los partidos, el palaciego sigue al pie del cañón, ofrece un rendimiento más que aceptable y participa en muchas de las jugadas de ataque del equipo de Sampaoli, como el pasado domingo ante el Getafe.

“Llevo dos años con muchos dolores, jugando con mucho sufrimiento. Llegaba a casa prácticamente llorando del dolor que tenía, pero yo quería jugar, quería seguir", comentaba el canterano en la televisión oficial del club.

"Parece que ahora me encuentro un poco mejor de la cadera. ¿Por los centros? No sé, son muchos años jugando. Me he llevado dos años y medio con esa dolencia. Hay entrenamientos que aparece ese dolor, pero uno se hace a todo. Sigo adelante. Hubo momentos muy difíciles, hubo momentos en los que tardaba 40 minutos en calentar hasta que se me pasase el dolor", agregaba el ex campeón del mundo, que ha superado los 600 partidos oficiales en el Sevilla y se acerca a los 700.

Jesús Navas también se refirió a su posición en el campo y a la diferencia entre jugar de lateral o por delante. No obstante, el ex campeón del mundo cambia constantemente de rol en cada partido. “Me gusta defender y atacar, y cuando estoy en posiciones más adelantadas lo que me gusta es encarar. La posición de lateral también me gusta mucho porque llegas con mucho campo por delante, me gusta tener recorrido y lo disfruto, pero cuando me toca más arriba, llevo muchos años jugando ahí y la conozco bien", insiste.

Ir hacia arriba tras ganar al Getafe

“Estamos con ganas. Hemos empezado el año con victorias, pero es una situación diferente y los más veteranos tenemos que tener esa confianza y transmitir al resto que todo va a salir bien".