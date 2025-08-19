Los canteranos del Sevilla, Mario Díaz Lledó y René Rodríguez Romero, convocados con la sub 17

La selección Española sub 17 comienza una nueva etapa al frente con el técnico Sergio García al frente del equipo. Para la primera toma de contacto con el equipo ha decidido citar a un total de 26 jugadores en Alfaz del Pí en la que ha llamado a dos canteranos del Sevilla, Mario Díaz y René Rodríguez, ambos del año 2009.

Mario Díaz, natural de Coria del Río, ya es un habitual en las categorías inferiores de la selección española, tanto en la sub-16 como en la sub-15. El centrocampista, en esta pretemporada, ha estado a las órdenes de Jesús Galván con el Sevilla Atlético. Por su parte, René Rodríguez también ha sido convocado por las categorías inferiores de la selección española. Este verano, el Sevilla anunció un acuerdo con el propio René, quien jugó la pasada temporada en el equipo cadete, para la firma de su primer contrato de categoría profesional.

Una concentración en tierras alicantinas en el que se realizarán sesiones de entrenamiento de cara a preparar los futuros campeonatos oficiales que afrontará el equipo. La concentración comenzará el lunes 25 de agosto, y concluirá el jueves, 28, del mismo mes.