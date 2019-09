Kjaer: "El Sevilla no me presionó; Lopetegui contaba conmigo"

Simon Kjaer, último jugador de la plantilla del Sevilla en salir cedido al Atalanta, ha valorado su situación en los medios de su país. El danés se siente agradecido a Monchi y a Lopetegui y así lo ha manifestado públicamente.

"Después de la temporada pasada, mi agente y yo tuvimos una reunión satisfactoria con Monchi. Acordamos que, si aparecía una buena solución tanto para Sevilla como para mí, entonces hablaríamos de ello. El Sevilla no me presionó para que buscara otro club. Siempre dependía de lo que yo quisiera hacer. Después de nuestra gira de pretemporada por Estados Unidos, Lopetegui vino a mí y me dijo que quería quedarse conmigo y usarme. Así que, por supuesto, esperaba quedarme en Sevilla, que es un gran club, y estaba listo para arriesgarme con lo que Lopetegui me había prometido, pero de repente apareció el Atalanta", ha explicado el jugador.

Kjaer asegura que se puso rápido de acuerdo con el club italiano. "Escuché sobre el interés de Atalanta el sábado por la mañana, y luego todo fue muy rápido. Ésta fue exactamente esa oportunidad fantástica que podría hacerme dejar Sevilla. Estoy muy feliz de volver a Italia, que la veo como mi segundo hogar, y jugar en la Liga de Campeones para un club de primer nivel, que terminó tercero en la Serie A del Calcio la temporada pasada".

Por último, concluyó: "Esto es genial para mí. Atalanta es un club muy bien organizado, practican un fútbol emocionante y me han dicho que tienen un gran papel esperándome. Era un desafío al que no podía decir que no".