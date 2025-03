Las claves tácticas del derbi en la visión de García Pimienta

En su amplia comparecencia de este viernes, Xavi García Pimienta habló de muchos aspectos. Del significado futbolístico y social del derbi. De la experiencia del partido de la primera vuelta. De cómo llega su equipo. De los internacionales, el parón, las bajas... "Es un partido diferente y nada de eso importa", vino a concluir. Pero se paró mucho también en lo puramente futbolístico, desde los aspectos tácticos.

El viernes ya tenía claro cuál sería su frente de ataque. Todo apunta a Lukébakio, Ejuke e Isaac, con la duda de si introducirá en la izquierda a Rubén Vargas. Si no ocurre nada raro en las últimas 36 horas mantendrá la idea que ya tiene: "Si fuera el partido hoy, sí. Quedan 48 horas y pueden pasar cosas que no esperas. Si fuese esta tarde lo tengo claro. Queda el entrenamiento de mañana y quedan cosas que darles vueltas. Tener toda la plantilla es un garantía salvo las bajas y estoy muy contento de que todos estén en condiciones salvo Tanguy (Nianzou) para los diez partidos que quedan".

El potencial ofensivo del Betis

El Betis llega lanzado deportiva y anímicamente y con mucho talento ofensivo con Isco, Antony, Jesús Rodríguez, Bakambu, Cucho Hernández... ¿Cree que es demasiado favorito el Betis? "Es que ya lo vimos en el partido de la primera vuelta. Son partidos especiales. La clasificación no tiene absolutamente nada que ver. Si miras los puntos son los que son. Sabemos cuáles son nuestras virtudes y qué tenemos que hacer en el partido. Hay que jugarlo muy concentrado y sin cometer errores. Es un partido de Primera División y con la carga emocional añadida del derbi, pero el cómo llega cada equipo no es importante realmente. Tenemos que basarnos en todo lo que sabemos hacer bien y plantear el partido con todo el respeto y sabiendo que si hacemos las cosas bien podemos ganarlo", insistió.

Un partido parecido al de octubre

Abundó en esta idea el barcelonés... "Se trataría de hacer un partido parecido al de la primera vuelta pero en este caso fuera de casa. Hay que saber qué debemos hacer y que no cometamos errores, que sepamos sobreponernos a situaciones que sucedan durante el partido. Jugamos fuera de casa y su afición va a estar animándolos a ellos. Pero eso también puede ser un factor a nuestro favor".

El peligro asociativo del Betis

Fue preguntado el técnico sevillista por las virtudes del rival: "El Betis tiene muy buenos jugadores y a nivel asociativo tiene muchísima calidad. En la parte de arriba marcan diferencias y tienen mucha experiencia también. Entonces ya sabemos que habrá momentos del partido en los que el Betis tenga el balón y nos va a tocar defender o estar juntitos para esperar nuestra oportunidad y que el Betis no aproveche todas las virtudes que tiene, que son muchas".

El contragolpe, arma sevillista

Y enseguida matizó... "Pero también está claro que en el partido de ida tuvimos más posesión de balón, generamos más ocasiones en la portería contraria, hicimos un partido muy completo. Vamos a tener nuestras opciones y no nos podemos encerrar atrás, porque también eso te coarta mucho para llegar a la portería contraria. Somos un equipo que manejamos bien diferentes registros: por ejemplo tener el balón y salir bien a la contra. Y también somos un equipo que concedemos pocas ocasiones al rival. Y todo eso lo tenemos que hacer bien".

Explotar las virtudes sevillistas

"La historia y los números están ahí", reonoció García Pimienta al serle recordado que el Sevilla tiene históricamente mejores números que el Betis en los derbis. "Pero te puedo asegurar que si no hacemos un buen partido el domingo en el campo del Betis no vamos a conseguir los tres puntos. Se trata de eso, de saber que somos el Sevilla, que tenemos nuestras virtudes, que no tenemos miedo a nadie... Si nosotros estamos a nuestro máximo nivel somos capaces de ganarle a cualquiera".