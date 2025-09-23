Convocatoria del Sevilla sin Alfon y con Ramón Martínez y Oso

Oso y Ramón Martínez, primeros por la izquierda, junto a otro grupo de futbolistas del Sevilla.

Matías Almeyda tiene a toda su plantilla disponible para el partido de este martes contra el Villarreal (21:30) salvo Alfon, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de Álvaro Fernández y Joan Jordán. El mediapunta albaceteño se lesionó en la jugada del mano a mano con Sivera en Mendizorroza (8') y sufre un esguince medial en el tobillo derecho, por lo que es la única baja en la convocatoria respecto a la de Vitoria.

El entrenador argentino sí ha incluido a dos futbolistas más: Ramón Martínez, con ficha del primer equipo, y el canterano Oso. En total son 25 futbolistas los que han sido citados tras la sesión de activación del Sevilla en la mañana de este martes.

Los 25 convocados son los siguientes: Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Azpilicueta, Cardoso, Nianzou, Castrín, Ramón Martínez, Marcao, Kike Salas, Suazo, Oso, Gudelj, Mendy, Nianzou, Sow, Rubén Vargas, Januzaj, Ejuke, Peque, Alexis Sánchez, Isaac y Akor Adams.

Joan Jordán aún está en proceso de readaptación a la competición después de que se operase de la hernia discal a principios de julio. Por esta circunstancia aún no puede estar disponible. Álvaro Fernández, en cambio, sí lo está pero es el único descarte técnico de Almeyda.