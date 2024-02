Las "diferencias" de Martí con Manolo Jiménez en el Sevilla: "No aguanto más"

La era de Juande Ramos en el Sevilla fue una de las épocas más doradas de la entidad hispalense. El técnico manchego firmó algo más de dos temporadas brillantes, con un palmarés para la historia: dos veces campeón de la Copa de la UEFA (2006 y 2007), campeón de la Supercopa de Europa (2006), campeón de España (2007), campeón de la Supercopa de España (2007).

Uno de los pesos pesados de aquel vestuario fue Martí, el cual acusó bastante la salida de Juande Ramos del club -se marchó al Tottenham tras rescindir, unilateralmente, su contrato con el Sevilla-. El centrocampista mallorquín 'aguantó' apenas dos meses y medio con el nuevo entrenador, Manolo Jiménez, con quien ha reconocido tener "diferencias".

El primer contacto de la Real Sociedad... y Manolo Jiménez

La historia todo el mundo la conoce, pero no tan en profundidad como la ha contado uno de sus protagonistas, José Luis Martí, en una extensa entrevista para Relevo. El que fuera capitán del Sevilla, tras la llegada de Manolo Jiménez, decidió poner punto y final a su etapa como nervionense, aunque todo tiene una razón.

Todo comenzó con los primeros acercamientos la Real Sociedad: "Badiola contactó conmigo a través de mi representante y nos dijo que quería que jugara en la Real. Claro, mi representante le dijo: 'Mira, olvídate. Está jugando en la Champions, así que olvídate'". Sin embargo, en Nervión no andaba todo lo bien que podía esperar Martí: "Habíamos acabado de cambiar de entrenador y yo tuve unos episodios... No me gusta hablar mal de nadie porque no lo he hecho nunca en el mundo del fútbol, pero sí que es verdad que tuve una serie de diferencias, sin entenderlas y sin explicármelas por parte de Manolo Jiménez, que era el entrenador del Sevilla".

El jugador relata cómo su relación no fue la mejor con Manolo Jiménez, que actuó, según el jugador, de una forma inentendible: "Diferencias como que iba a jugar de titular y no me convocaba, que iba a jugar de lateral izquierdo porque le tenía que hacer el favor, y me dejaba en el banquillo. Yo, al principio, no le daba importancia. Pero en el último partido de navidades, en el cual tenía que ser titular ante el Racing de Santander en casa porque Manolo me lo había comunicado, no solo no salí de titular, sino que en el minuto 95, ganando 4-0, decidió sacarme al campo. Salí y cuando sacó el portero, pitó el final. Era algo poco entendible porque podría, con 4-0, haber hecho debutar a alguno del filial. Pero sacar al capitán del equipo diez segundos al campo, pues tampoco es que fuera de lo más agradable".

Ese fue un capítulo decisivo para dar el primer paso y comenzar a querer salir: "En ese mismo momento, evidentemente, yo me calenté bastante y hablé con José María Del Nido y le dije: 'José María, me voy. Ya puedes buscarme sitio que me voy. Yo aquí no aguanto más'. José María, que era un poco su ojito derecho, me dijo: 'Pep, tú no te vas a ningún sitio'. Bueno, y ahí se quedó la cosa". La Real Sociedad no era, al principio, una opción que le encantase, pero su mala relación con Jiménez y la gran apuesta económica de los donostiarras fue clave: "Me dijo el triple y le dije que no porque estaba jugando en la Champions. Tenía 33 años e, independientemente de que tenía una situación incómoda en la plantilla porque parecía que el míster no contaba conmigo, incluso en algunos momentos hasta pensaba que tenía algo en contra mía, estaba en Champions. Fui a hablar con él y me dijo que no, que no había ningún inconveniente, que simplemente eran decisiones que él tomaba. Nos fuimos a jugar un partido a Bilbao. En el partido anterior me dijo que me desconvocaba porque necesitaba que jugara en Bilbao. Fuimos allí y no jugué ni un minuto. Le dije a mi representante: 'Acepta la oferta porque aquí me voy a morir de asco durante los seis meses que faltan'. Y fue un poco por eso, porque si no, tampoco hubiera aceptado".