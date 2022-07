El emotivo adiós de 'La Roca'

Diego Carlos se despidió este jueves del Sevilla y del sevillismo en un acto en el que se emocionado muchísimo y en el que quiso agradecer todos los momentos vividos en una etapa muy importante de su andadura profesional y personal. No en vano, reconoció que el club hispalense se cruzó en su camino para cambiarle la vida a él y a sus hijos.

Chocó ver a La Roca, una mole de músculo capaz de coger en peso la Europa League con una sola mano y sin apenas esfuerzo, llorar como un chiquillo cuando trataba de dirigirse a todos los presentes en el antepalco del Sánchez-Pizjuán.

El brasileño, que es nuevo jugador del Aston Villa, definió el Sevilla como su “casa”, donde encontró “una familia”. Por ello, el jugador, que ha puesto punto y final a un periplo de tres temporadas en Nervión, tenía claro que no podía despedirse de otra manera que ante los que han sido sus compañeros, su aficiíon y, en definitiva, su gente.

Diego Carlos "El Sevilla no merecía una despedida por Instagram; ésta es mi casa, mi familia...”

“Yo me quería despedir personalmente. Sali de Birmingham ayer, en coche hasta Londres, un viaje largo, pero el Sevilla no merecía una despedida por Instagram o por redes sociales”, dijo el brasileño, que posó junto a la Europa League que conquistó ante el Inter con aquel golazo de chilena en Colonia en 2022.

Muy emocionado, rompiendo a lágrima viva, Diego Carlos casi no podía hablar. “Éste es un club que no ha sido sólo un club para mí. Ha sido una casa donde he tenido una familia. Todos los aficionados, toda la gente... Quiero agradecer a todos el cariño para mí y mi familia. Yo vengo de una historia muy difícil de mi vida, he podido crecer aquí como futbolista, como ser humano y como padre de familia”, explicó el defensa ya ex sevillista y quien formó una pareja de centrales codiciada por toda Europa.“Gracias Sevilla, me voy, pero aquí se queda un sevillista, yo seré lo para siempre.

Tengo mi hijo que ha tenido el inmenso placer de nacer en esta bendita ciudad”, agregado el jugador, que no dudó en anteponer “la Europa League al oro olímpico” ganado con Brasil, según se sinceró.

Vio entrenar a sus compañeros en la ciudad deportva antes de que éstos partieran hacia Corea y él se encaminara al estadio. Los compañeros. “El fútbol es muy pequeño. Yo estoy seguro de que voy a volver a verlos, coincidiremos en algún partido. Me voy con el corazón partido. Al verlos entrenando… han sido tres años entrenando juntos. Les deseo suerte y lo mejor del mundo”, subrayó mientras reconocía que en el Sevilla ha crecido como persona, por eso, junto al Nantes, son los equipos que siempre tendrá presente: “En Sevilla yo he aprendido todo, desde que me contrató Monchi he aprendido. Hablando con el técnico y su equipo, con jugadores como Fernando, Rakitic, Jesus Navas... Todos los días he aprendido algo nuevo”.

¿El mejor recuerdo? “No tengo sólo uno, todos los días ha habido buenos momentos. Con mucha alegría, nunca hubo un día triste. Con todos los problemas que hemos tenido, con la pandemia y todo lo que ha pasado, hemos intentado estar arriba. Todo lo conseguido es gracias a ellos”, explicó un jugador que tiene ante sí nuevos retos. “Me voy por un motivo futbolístico. Sevilla siempre será mi casa. Tengo muchas ambiciones conmigo mismo. Me gusta afrontar nuevos ciclos, para mí como futbolista jugar en una competición como la Premier League es importante. Mi edad es la apropiada para intentarlo”, sentenció.

Por su parte, Monchi, que hizo de maestro de ceremonias, destacó sobre todo lo que para él significa Diego Carlos. “Diego representa lo que consideramos un Guardián de Nervión. No porque sea sevillista, sea abonado o lleve muchos años aquí. Yo me quedo con el concepto de soldado, de defensor de una causa”, espetó.