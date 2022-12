El entrenador del Rennes confirma que el Sevilla será el destino de Loïc Badé

El primer fichaje del Sevilla para el mercado de invierno está al caer. A la espera de ultimar los detalles y la oficialidad de la operación, desde el Rennes ya confirman lo avanzada que está la llegada de Loïc Badé al conjunto nervionense. El entrenador del equipo francés, Bruno Genesio, lo ha hecho saber y espera que "suceda en los próximos días".

"Por el momento no está confirmado, pero debería suceder en los próximos días. Eso espero, por él, porque necesita jugar", se ha referido el entrenador galo. Antes deberán oficializar la salida del Nottingham Forest, dónde ni siquiera ha debutado, ya que de haberlo hecho no podría jugar en el Sevilla, debido a que la UEFA no permite a un futbolista jugar en tres equipos distintos en una misma temporada, y el central ya tuvo minutos a inicios de temporada en el Rennes.

Es cuestión de horas, o días, pero la llegada del Loïc Badé para convertirse en el primer fichaje del Sevilla de Sampaoli es un hecho. Será uno de los mercados más calientes de las últimas temporadas en Nervión, que ya ha comenzado con la rescisión de Isco, y entre salidas y entradas, se esperan más de una decena de movimientos en dicha ventana.