El espinoso reto de García Pimienta en el Sevilla de la crisis

En ciertos foros sevillistas ya se hacen apuestas sobre si Xavi García Pimienta llegará a otoño o a invierno como entrenador del Sevilla. Entre el sevillismo se ha instalado el pesimismo más fatalista y poco ayuda al clima de desesperanza que Quique Sánchez Flores se desahogara en el confort de la halagadora entrevista que protagonizó en Madrid hablando de un “escenario catastrófico” que podría alejar a Sergio Ramos. El catalán debe llegar a Sevilla en las próximas horas y debe hacerlo con orejeras para centrarse en el nuevo proyecto de reconversión, una revolución urgida por la precariedad económica en Nervión. Y José María del Nido Carrasco debe explicar con toda las dotes de seducción que tenga ese nuevo plan a largo plazo para volver a levantar desde su cimientos un nuevo edificio. No lo tendrá nada fácil porque el sevillismo no es que esté de uñas, tal y como se manifestó en el cierre liguero, sino que está absolutamente descorazonado, descreído.

En este contexto, más que complejo, llegará García Pimienta (Barcelona, 03-08-1974) al Sevilla después de que las partes acordaran la sustancia de un contrato por una temporada más otra opcional en virtud de los objetivos que consiga en la primera. El catalán fue sugerido por Víctor Orta como solución por su excelente trabajo con la cantera en La Masía, dado que la cantera debe ser uno de los apoyos principales de una plantilla que el departamento de fútbol debe recortar bajo los exigentes parámetros de los límites salariales y la situación deficitaria del club. El mercado también tiene mucho que decir aquí y eso ya no depende tanto de la voluntad de Orta, pues se rige por sus propias leyes.

La opción descartada de Arrasate

García Pimienta también llegará con otro inconveniente que pesa en el inconsciente colectivo del turbulento entorno de este Sevilla: no fue la primera opción. Los altos ejecutivos sevillistas tantearon primero a Jagoba Arrasate -además de a un tapado guardado bajo secreto de sumario-, pero el ex técnico de Osasuna pidió confianza para un proyecto largo en forma de contrato por tres temporadas, algo a lo que no puede acceder en las actuales circunstancias el club de Nervión y sí el Mallorca.

Esto trae acarreado otro escollo de fondo en la deriva de la nave sevillista: el bandazo táctico evidente que hay entre el catalán y el vasco. El primero llega con el sambenito del fútbol de toque, de la escuela de La Masía. Es un acérrimo defensor de ese estilo combinativo, a machamartillo. Y el segundo está más cercano al fútbol que más recientemente triunfó en el Sevilla, aquel juego directo, de bandas y centros en carrera con el que tanto se identificó la afición blanquirroja y con el que José Luis Mendilibar, mañana hace un año, elevó al nirvana desde Budapest al mismo sevillismo que ahora mira con tono nihilista el futuro del club.

La obligada apuesta en la cantera

En lo positivo, la necesaria apuesta por la cantera debe tener a su mejor garante en el técnico catalán, tras 20 años dirigiendo con éxito a equipos de La Masía entre 2001 y 2021, cuando lo despidió Joan Laporta. En Las Palmas también se ha apoyado en el talento natural para el fútbol de toque que hay en las Canarias. Hay quien ya ha vinculado a Kirian Rodríguez, el ya veterano capitán tinerfeño de los amarillos, con el Sevilla. Allí ha dejado huella tras jugar un play off de ascenso en su primera media temporada y lograrlo en la segunda, en la que Las Palmas llegó a luchar por meterse en Europa hasta que se desplomó.

Obviamente, ese ideario de juego condicionará la confección de una plantilla en la que desde el portero hasta los centrales, pasando por los medios y volantes deben tener lo que viene en llamarse buen pie. En el Sevilla, de momento, la principal referencia canterana en el equipo de futuro responde a los nombres de Isaac y Kike Salas, que no se caracterizan tanto por ese buen toque como por ese otro fútbol de presión y empuje que encandiló con Mendilibar. Sí respondería el perfil de un futbolista como Manu Bueno. El zurdo mediocampista jerezano está llamado a engrosar una primera plantilla que debe ser drásticamente recortada de fichas.

Todo esto debe explicarlo Del Nido Carrasco cuando detalle la revolución del Sevilla. El presidente sevillista ha puesto como ejemplo la revolución de 2013 que ejecutaron, en origen a tres años vista, su padre y Monchi. Pero entonces, en aquella plantilla, aún había muchas piezas cotizadas de mercado, desde Jesús Navas a Negredo, pasando por Medel, Kondogbia o Luis Alberto -el Liverpool pagó por él 9 millones de euros que ya quisiera este Sevilla por alguno de sus talentos-. Ahora la herencia envenenada de Monchi tiene a Rafa Mir, Januzaj o Joan Jordán -ay, aquella renovación- como paradigmas del desequilibrio total entre rendimiento y coste. Ahí está el quid de la necesaria revolución, del espinoso reto que ha aceptado García Pimienta.