A esquivar el segundo tiro en el pie

Está a tiempo el Sevilla –sus gestores, claro está– de echarla al suelo y contar hasta tres antes de pegarse un segundo tiro en el pie de no se sabe las consecuencias, aunque lo mejor que puede pasar es que Lopetegui coja fuerza en este pulso que no lleva a ninguna parte porque será señal de que los tres puntos han ido de vuelta en la valija de los nervionenses.

Habrá –porque siempre los hay– quien quiera que el equipo del vasco vuelva a tropezar ante el Espanyol y entre en descenso porque eso significará lo que barrunta media Sevilla o Sevilla entera. Lo triste es que habrá quien lo desee incluso con responsabilidades dentro de la entidad, porque eso significará dar vía libre al derrocamiento anunciado desde el mismo momento en el que al sevillismo le dio por gritar “Pepe Castro dimisión” tras pasar el segundo tsunami por el Sánchez-Pizjuán.

Porque no tiene en un club de fútbol el mismo efecto que la afición pida la dimisión del entrenador que lo haga airadamente con la del presidente. Sería meterse a pitoniso, pero es probable que la situación del Sevilla, aun siendo compleja, no sería exactamente la misma hoy si el sevillismo, que es verdad que está cansado del guipuzcoano en una parte importante, hubiese gritado “Lopetegui, dimisión” y no hubiera señalado al que se siente en la mejor poltrona del palco.

La única defensa que tiene el de Asteasu, como todos los entrenadores en apuros desde que el fútbol es fútbol, es ganar y a eso acude el Sevilla al RCDE Stadium, donde salir con todo el botín y cosechar la primera victoria de la temporada debe ser una inyección de moral para un grupo que está muy tocado psicológicamente por muchas cuestiones pero que indudablemente tiene calidad para volver a ser ese equipo respetado y también temido con el guipuzcoano moviendo los hilos.

Pero el fútbol de hoy no espera a nadie. Ni el fútbol ni la sociedad de insatisfechos y huérfana de humildes que entre todos estamos alimentando. Viendo los precedentes de la planificación, no es apostar a seguro esperar un cambio de rumbo con argumentos serios si se diera el resultado marras. Para empezar, obligaría a una liquidación millonaria para un entrenador bien pagado que tiene dos años de contrato; luego tener claro el perfil del entrenador –lo que resulta muy dudoso viendo la disparidad de modelos que abrazan los nombres que han sonado– y por último, acometer una negociación con un técnico que entusiasme a la grada con la ruina económica que se supone que volverá a ensuciar las cuentas. Lo siguiente será que ese entrenador (sería una broma que una plantilla confeccionada para tener la posesión y a la que le han sacado a Ocampos se la dieran a uno cuyo estilo de cabecera es jugar al contraataque) ajuste su modelo a los jugadores consensuados con otro técnico.

En sus manos Los jugadores deben dar un paso adelante por su técnico ante un Espanyol que los espera empoderado tras ganar al Athletic en San Mamés

Sin efectivos Reforzar el sistema defensivo y la columna vertebral se antoja clave visto lo visto para cambiar la dinámica; el problema son las piezas

Lopetegui no para repetir que la plantilla, cuando haya más jugadores disponibles y coja algo de rodaje, se verá de otra manera y parte de razón no debe faltarle, pues a finales de mayo cualquier aficionado se hubiera llevado las manos a la cabeza si le dicen que ante el Manchester City de Guardiola en los puestos de Koundé y Diego Carlos se van a alinear dos niños de 20 años.

Como siempre en estas situaciones, los que tienen que sacar esto adelante son los que se miran las caras todos los días entre las cuatro paredes de un vestuario en el que el entrenador, no lo olvidemos, tiene que pedir permiso para entrar. Le añade dificultad el estado de ánimo de los de Diego Martínez tras el espaldarazo de ganar en San Mamés, que confrontará con un club que, de un lógico estado de preocupación, directamente ha entrado en histeria. Lo mejor, por tanto es un triunfo, aunque haya quien desee lo contrario.