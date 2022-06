El ‘fair play’ que acorta las riendas al Chelsea

Alguno dirá que el Sevilla tiene muy mala suerte en los mercados a la hora de vender; otros que todo es fruto de no elegir bien los tiempos y no aprovechar el momento. El caso es que la gran venta de Jules Koundé no llega y las variables que se suceden no ayudan a los intereses de la entidad de Nervión.

Esperando la gran oferta por parte del Chelsea que supere las dos que ha rechazado el Sevilla en los dos últimos mercados veraniegos, de 55 y 50 millones de euros procedentes del Manchester City y del propio club londinense, respectivamente, nos encontramos metidos ya casi en el mes de julio y no se escucha el ruido propio que precede a un gran movimiento. El Sevilla, después de vender a Diego Carlos al Aston Villa por la mitad, espera ingresar 65 millones como mínimo por el defensa francés mientras el jugador se impacienta tras haber recibido ya varias negativas a sus deseos de salir. Pero la pregunta es... ¿llegará en realidad a esa cifra el Chelsea? ¿Lo hará el Barcelona? En el segundo caso parece claro que no si no es incluyendo a jugadores.

Todd Boehly "La UEFA se lo toma en serio, lo que significa sanciones económicas y la descalificación de las competiciones deportivas"

En este caso, tras la investigación que la UEFA está llevando a cabo en los gastos y en las cuentas del PSG tras las denuncias por parte del Manchester City en abril y de la Liga ahora, el nuevo dueño del Chelsea ha avisado sobre este aspecto nada baladí. Le duele su dinero a Todd Boehly o, mejor dicho, las consecuencias que le puede acarrear gastarlo alegremente y sin control. Las nuevas reglas del fair play financiero han llevado a Boehly a advertir que a partir de ahora los clubes no podrán fichar jugadores “a cualquier precio”.

“El fair play financiero está empezando a tener fuerza y eso limitará la capacidad de fichar jugadores a cualquier precio”, afirmó en la conferencia SuperReturn International en Berlín.

El nuevo propietario del Chelsea aseguró que la UEFA “se lo toma en serio y seguirá tomándoselo en serio, lo que significa sanciones económicas y la descalificación de las competiciones deportivas”, avisó seriamente.

Todo esto llega tras la nueva normativa aprobada por la UEFA por la que el organismo del fútbol europeo controlará que los clubes no destinen más del 70% de sus ingresos a salarios y compra de jugadores.

Boehly insiste en que el camino está en buscar fórmulas alternativas de financiación y que el mundo de la gestión en el fútbol se acerque a modelo de la NFL, la Liga profesional estadounidense de fútbol americano. “Creemos que la huella global de este deporte está realmente subdesarrollada. Hay cuatro mil millones de aficionados del fútbol europeo. frente a 170 millones de fanáticos de la NFL”, comparó.

Para las expectativas de venta que se han hecho en el Sevilla todo esto supone una muy mala noticia, ya que los clubes van a mirar con lupa cada inversión para no tener problemas con este control financiero que ya se puede traducir en sanciones tanto económicas como de pérdida de puntos o incluso incapacidad para disputar determinadas competiciones.

Mientras, Koundé espera a la vez que cumple los plazos de su recuperación tras ser intervenido en el pubis. Veremos cómo acaba esta situación, pero el Sevilla puede verse obligado a vender por menos de lo que espera.