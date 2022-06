Las fichas altas, gran traba para acomodar a los descartes

Si el inmovilismo del mercado tiene parado a un club saneado como el Sevilla, qué decir de todos aquellos que aspiran a reforzarse con lo sobrante de la plantilla nervionense. Los altos sueldos de los profesionales que tienen contrato con el club del Ramón Sánchez-Pizjuán es una traba para la mayoría de los clubes, que encuentran muchas dificultades con el límite salarial y la crisis generalizada del fútbol europeo, salvo en Inglaterra, donde el mejor reparto de los ingresos por derechos de televisión otorga mucho más margen de maniobra a los clubes de la Premier League, y no sólo a los cuatro grandes.

En este sentido, jugadores como Luuk de Jong, Oussama Idrissi, Óscar Rodríguez o Rony Lopes, más los que el club haya comunicado que deben buscarse equipo de la plantilla que acabó la temporada 2021-22, se han encontrado con el problema de que los clubes no pueden sostener sueldos como los que tienen firmado si no es con el pago de un porcentaje de sus fichas por parte del Sevilla en una hipotética cesión. Escapa de este grupo Berrocal, ya que su sueldo no está a este nivel y debe tener menos problemas para encontrar acomodo en el mercado.

En otro nivel también puede decirse que está De Jong debido a que, más o menos, ha rendido en el Barcelona, pues ha anotado 7 goles en pocas actuaciones y está cotizado. Sin embargo, su ficha también es prohibitiva para los clubes que lo pretenden. El ejemplo es el PSV Eindhoven, que busca fórmulas para tratar de convencer al jugador y también al Sevilla, que desea no menos de 5 millones pese a que acaba contrato. Sobre el delantero neerlandés Ronald Koeman, su mentor en el Barça, tuvo palabras de elogio. “Tiene calidad en ciertos aspectos. Me criticaron, pero demostró ser muy útil al Barcelona”, dijo el técnico.

El caso más problemático es el de Rony Lopes, un jugador que llegó al Sevilla a precio de oro (25 millones de euros) y que ha ido deambulando entre cesión y cesión. La última, también sin pena ni gloria, en el Olympiacos.