En fútbol no existe la misión imposible

Estábamos en vísperas de Navidad y ese día se jugó la Lotería, 22 de diciembre en todos los almanaques de hace la friolera de dieciocho años. Recuerdo el partido como si hubiera sido ayer y en mi memoria quedó el sprint que le ganó Julio Baptista a Samuel para batir a Casillas. Caparrós en el banco y el Real Madrid con los galácticos Beckham, Zidane, Figo y Owen, aunque también con aquel Samuel que claudicó en la carrera con Baptista.

El avión de vuelta fue una fiesta, un estupendo prólogo navideño y lo que nadie imaginaba entonces es que el Sevilla iba a llevarse tanto tiempo sin ganar un partido de Liga en el Bernabéu. ¿Será esta noche cuando se rompa una racha que suena a maleficio? La verdad es que las condiciones no parecen las ideales, pero fútbol es fútbol y ya se dice por los rincones del sevillismo que con Sampaoli volverán las cosas a su sitio natural, conque por qué no esperanzarse.

Así a bote pronto hay que hacer un alarde desmedido para confiar en la rotura de esa racha tan larguísima. Como es habitual, el Realísimo manda en la clasificación y hasta mostrándole la matrícula a ese Barça que no está dando lo que se esperaba. A paso de oca, los de Ancelotti le sacan tres puntos a su sempiterno perseguidor y dieciocho al Sevilla, curiosamente la misma cifra que la de los años que la tropa nervionense lleva saliendo de vacío del gran escaparate.

Es un partido en el que un dos llenaría de millones al acertante y como fútbol es fútbol no puede elevarse a definitiva la derrota. Aunque estemos ante el peor Sevilla de la contemporaneidad, serán once futbolistas contra otros once que quieren lo mismo, por lo que vamos a esperar a que sean las once en todos los relojes de la noche para levantar acta de lo ocurrido. Las dificultades son muchas, claro está, pero la esperanza es lo último a lo que se renuncia, conque a ver qué pasa.