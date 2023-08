CUANDO el río suena agua lleva y resulta que el ruido en torno a Mendilíbar da bastante que pensar en que el río baja caudaloso. Y eso de que el vasco ande en tenguerengue es algo que no debería ser comprensible por muchos casos idénticos que se hayan dado desde que el fútbol es fútbol. Desde aquel Sábado de Pasión en Cádiz, la ejecutoria del competente técnico vizcaíno fue milagrosa, título continental incluido, hasta que dejó de serla.

Da la impresión ante este estado de cosas que una renovación tan honesta y brillantemente ganada se produjo sin convencimiento. O sin el convencimiento absoluto que hubiera sido lógico tras eludir el descenso y proclamarse campeón de la Liga Europa. Una carta de presentación brillantísima y que no debería dar pábulo a lo que se le está dando con origen en las alcantarillas del club. Que hasta se filtra que una derrota en el Metropolitano sería sinónimo de finiquito.

Y no es que extrañe esta situación, pues ya se sabe que los entrenadores, unos más que otros, tienen ruedas en sus maletas y que no hay entrenador, unos más que otros, que resistan el maleficio de unos malos resultados. Y pasa que indiscutiblemente son muy malos los resultados y que el miedo que se pasó el curso anterior pasa factura. Ver al Sevilla cerrando la tabla y sin un solo punto de los nueve disputados no sólo ocasiona vértigo sino un miedo espantoso.

Pero en su descargo hay que incidir en qué mimbres se le han dado para componer un cesto mínimamente sólido. Y es que si la planificación del pasado verano fue un horror, la de éste es parecida y en nada de esto tiene algo que ver Mendilíbar. Está claro, además, que el fútbol es presente, sólo presente, y que aquellas gestas que fueron eludir el descenso y campeonar en Budapest ya son historia. Con aquello en el olvido, sólo importa el domingo, 18.30 en el Metropolitano.