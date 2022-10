Cuando ganar es sólo cumplir con la obligación

Estamos de cara a otro Día D en la vida del Sevilla, uno más, en el que se parte de la premisa ineludible de que no cabe otra que ganar. Ganar o hacer que peligre la continuidad de la institución en el concierto continental y la verdad es que no se trata de una misión complicada. Llega el Copenhague como víctima propiciatoria, como una tropa sin nada que hacer ante ese Sevilla que Sampaoli anda reconstruyendo a bayoneta calada.

Puede servir el empate, pero no conviene dejar las cosas al albur de lo que dé de sí el siguiente partido de los daneses, que será con el Borussia Dortmund. Por cierto este Copenhague, que en su lengua vernácula se escribe Kobenhavn, ya estuvo por estos lares en competición oficial. Hace un cuarto de siglo, justo el 23 de octubre de 1997, el equipo danés comparecía en Heliópolis para turno de ida de octavos de final de la extinta Recopa, cayendo con goles de Oli y de Cañas.

No hay nada nuevo bajo el sol y respecto a lo de esta tarde en Nervión hay que recalcar que en condiciones normales, el pleito no tendría color. Una distancia sideral separa a ambos contendientes y, aunque nunca es descartable el maracanazo, no parece probable que ese fenómeno vaya a darse. Sobre todo por la necesidad sevillista de hacer los deberes que le permitan seguir en competición continental y ya que la continuidad en Champions se ve ya como utopía demasiado utópica.

Claro que en un juego donde el azar nunca es descartable ha de procurar el Sevilla dar un paso más en ese proceso que anda ejecutando Sampaoli. Ya en el Bernabéu se confirmaban aquellos brotes que llevaron a la casi remontada ante el Valencia, por lo que no cabe dudar de la capacidad del Sevilla para descabalgar al equipo danés de su carrera por un lugar en la Liga Europa. Ganar o ganar es la cuestión y seguro estamos de que el Sevilla sabrá cumplir con su obligación.