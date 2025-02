García Pimienta: "No hemos decidido bien en las contras ante el Getafe"

Xavi García Pimienta valoró de forma positiva el punto logrado por el Sevilla en su visita al Getafe. Destacó la solidez defensiva y, eso sí, reconoció que a su equipo le cuesta generar ocasiones por falta de eficacia arriba. "Nos hubiera gustado ganar, pero hay que valorar que no hemos perdido", dijo en una frase que resume su opinión.

"Sabíamos al campo que veníamos y el rival que teníamos enfrente -comenzó su análisis el técnico sevillista-. Creo que hemos sido muy sólidos a nivel defensivo, concediendo muy equipo ante un equipo que te genera ocasiones de la nada. Hemos estado consistentes atrás y ofensivamente debimos hacer más, pero era difícil porque el Getafe aprieta mucho", declaró.

El entrenador barcelonés destacó la ocasión final de Lukébakio como la gran oportunidad perdida de haber ganado. "Al final hemos tenido algunas contras que si las hubiéramos decidido mejor habríamos creado más peligro, como en la última de Lukébakio. Dodi en esas acciones es un especialista y se le ha ido por muy poquito".

E incidió en que el Sevilla al menos recuperó la portería a cero, algo que le estaba costando en los últimos partidos. "Es importante la portería a cero y a seguir creciendo. Ellos tienen jugadores fuertes en el juego aéreo y en la segunda jugada, pero hemos estado sólidos y estoy contento porque los jugadores se lo han dejado todo".

En esa línea continuó con su análisis: "Queríamos ser sólidos atrás y eso lo hemos cumplido. Me hubiese gustado tener más ocasiones, pero es difícil porque ellos conceden poco. Hemos robado en varias contras y no hemos decidido bien. Lo hemos intentado y sabíamos que si se rompía el partido, ellos también nos podían hacer daño. Me hubiera gustado generar más en ataque, más ocasiones. Creo que no hemos decidido bien en las contras que hemos tenido. Nos cuesta marcar gol, es la realidad. Nos hubiera gustado ganar, pero hay que poner también en valor que no hemos perdido.

Se le preguntó al técnico por la salida de Ejuke y el debut de Akor: "Sabíamos que Ejuke en esos momentos de frescura podía generar peligro en el uno contra uno, si el partido se rompía o si ellos daban un paso adelante. No era fácil salir cuando ha salido. Tampoco Akor, que ha ganado balones aéreos y ha puesto en dificultades a la defensa del Getafe. Era difícil porque el partido llegaba ya al final y todo estaba abierto. Solo llevaba dos entrenamientos con nosotros y estamos muy contentos con él".

También descató en la radio del Sevilla el comportamiento de la nutrida afición desplazada: "La afición no ha dejado de animar, ha creído en el equipo y ojalá el próximo domingo podamos brindarles una victoria. Será un partido muy difícil ante un grandísimo rival, pero tenemos que explotar nuestras armas que son muchas y minimizar las suyas. Tenemos toda la semana para preparar ese partido", concluyó.