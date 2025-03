García Pimienta: "No fue nuestro mejor partido, pero este equipo se deja la piel"

Lukébakio y Nyland le salvaron el pellejo y era lógico que García Pimienta valorara el trabajo de los dos jugadores, con mucha diferencia sobre el resto, más destacados del Sevilla en Vallecas, donde el equipo del entrenador barcelonés se mantuvo en pie gracias al acierto sobre todo del noruego, que se desquitaba de su error el lunes.

"El Rayo está haciendo una excelente temporada, es un equipo muy intenso que te somete. Sabíamos al partido que veníamos. Hemos tenido nuestras ocasiones en la primera parte, especialmente con Rubén Vargas. También en la segunda parte. El golazo de Ratiu parecía que decantaba la balanza", decía el preparador del equipo sevillista, que reconocía que su equipo no estuvo acertado y que en muchas fases fue superado por el Rayo. "No fue nuestro mejor partido. Era difícil igualar duelos, pero el golazo de Lukebakio nos da un punto en un partido muy difícil”, comentaba García Pimienta.

El técnico tenía que alegrarse por Nyland tras la semana que pasó. "Me sabe mal lo que pasó la semana pasada. Hoy ha estado espectacular. Me alegro por él porque se lo merece. Ha hecho una actuación excelente, como no podía ser de otra manera por el nivel que tiene", agregaba.

Lukébakio, "un talento innato"

El entrenador sevillista volvía a ver a su equipo sumar gracias a los latigazos de Lukébakio, que ya suma once goles en la presente Liga. "Es un talento innato. Hablamos de un golazo. Me alegro por él. Tiene que seguir mejorando porque tiene nivel".

García Pimienta pienbsa ya en el partidgo ante la Real Sociedad, próxima salida del Sevilla otra vez con la ilusión de poder acercarse a los puestos que dan acceso a las competiciones europeas. "Es otro rival que está cerca nuestro. Quedan muchos puntos en juego. Este equipo podrá sufrir, pero se deja la vida en el terreno de juego. Han luchado como animales y eso es lo que se le tiene que exigir siempre a un jugador del Sevilla. Vamos a pelear por lo máximo. Esperamos hacer buenos entrenamientos y un buen partido la semana que viene en el campo de la Real".