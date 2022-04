Una guinda a la mano

El Sevilla quiere un premio histórico en este final de Liga y ha espantado a los fantasmas que invocaron los más agoreros con un pason firme para hacerse con la segunda plaza de la Liga. Entre debate y debate y entre crítica y crítica a Lopetegui por el juego de su equipo, el cuadro nervionense ha lanzado su estrella desde que las fiestas de primavera hicieron su aparición por Sevilla. Metiendo en el saco la derrota ante el Real Madrid, la cuarta en toda la temporada y con la polémica de esa segunda amarilla no vista a Camavinga que con 2-0 hubiera –probablemente– cambiado el signo del partido, el equipo de Lopetegui es el mejor de la Liga del segundo al quinto en las últimas tres jornadas.

Y es que los tropiezos inesperados del Barcelona en su casa ante Cádiz y Rayo Vallecano han colocado ya al Sevilla en igualdad de condiciones para disputar la segunda plaza de la Liga, un subcampeonato que no se ve en la entidad del Sánchez-Pizjuán desde el año la inauguración de su estadio, en 1958.

Histórico El club de Nervión no logra un subcampeonato desde la temporada 1957-58, también tras el Madrid

Cinco finales El Sevilla tiene sus dos citas más complicadas fuera de casa, en Villarreal y en el Wanda

El equipo de Lopetegui, aún con la derrota frente al Real Madrid, es el único que ha sumado seis puntos desde el Viernes de Dolores. Ni Barcelona (un triunfo en el Real Arena), ni Atlético de Madrid (ganó con ayuda del VAR en Mallorca y empató en el Wanda con el Granada), ni Betis (4 puntos también sumados en Cádiz y en San Sebastián) ni Real Sociedad (ganó al Elche y empató con el Betis) han sumado más puntos que los discípulos de Lopetegui, que han visto cómo además su máximo competidor por ser segundo, el Barça, ha malgastado la bola extra de su partido aplazado ante el Rayo Vallecano.

El Sevilla ha reforzado en la última semana su canditatura no sólo a estar en la próxima Champions (para lo que se había llegado a dudar), sino que compite ya con iguales argumentos que sus rivales para ser el acompañante del Real Madrid en esa Supercopa de España que tanto escándalo ha levantado tras destaparse el acuerdo entre Rubiales, Piqué y los árabes para que el negocio del fútbol español diera los dividendos adecuados y las comisiones necesarias.

En el Sevilla incluso ha surgido la iniciativa, apoyada oficialmente por los biris en un comunicado, de no acudir en señal de protesta a la cita en Arabia Saudí en el caso de que el equipo de Lopetegui lograra su clasificación.

De una forma u otra, el objetivo del segundo puesto es tremendamente goloso y para lograrlo el Sevilla tiene por delante cinco finales (la primera este viernes ante el Cádiz) en las que está dispuesto a darlo todo. Sevillistas y culés suman 63 puntos a la espera de que el Real Madrid (a 15) cante oficialmente el alirón. Los nervionenses tienen un calendario en el que los rivales más peligrosos, ambos fuera de casa, son el Villarreal (la siguiente salida) y el Atlético (en la penúltima jornada). Tienen también los de Lopetegui dos citas en casa ante Mallorca y, en el final del campeonato, frente al Athletic, aparte de la del Cádiz este viernes.

El Barça debe recibir al Mallorca ahora (justo después de la peor racha de su historia en el Camp Nou), visitar al Betis, medirse al Celta de nuevo en casa, jugar en Getafe y acabar la Liga en el feudo azulgrana ante un Villarreal que si se juega algo es muy peligroso.

Al Atlético de Simeone, cuarto con dos puntos menos que Sevilla y Barça (61), y al que se le está haciendo la Liga muy larga, le quedan como rivales el Athletic (fuera), Real Madrid (casa), Elche (f), Sevilla (c) y Real Sociedad (f). El Betis, quinto a seis puntos del Sevilla (57), tiene que jugar ante Getafe (f), Barcelona (c), Valencia (f), Granada (c) y Real Madrid (f).