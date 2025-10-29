Ya hay fecha y hora para el derbi Sevilla-Betis

Llorente y Lukebakio, en uno de los derbis de la pasada temporada.

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la decimocuarta jornada de Liga en Primera División, por lo que ya hay fecha y hora para la disputa del primer derbi sevillano de la temporada.

Así el próximo 30 de noviembre a las 16.15 (Movistar) se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el primer encuentro de la temporada entre el Sevilla y el Betis.

La temporada pasada, el Sevilla se llevó el derbi en su estadio ganando 1-0 a los verdiblancos gracias a un tanto de penalti de Lukebakio. En el choque de vuelta, los de Heliópolis vencieron por 2-1.

El Sevilla encarará el derbi después de jugar contra el Espanyol en Barcelona el lunes 24 de noviembre a las 21:00, mientras que el Betis jugará el domingo 23 (16:15) contra el Girona en La Cartuja y recibirá el jueves en el mismo estadio al Utrecht en jornada de la Europa League.