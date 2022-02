La hazaña de la que presume el Sevilla Atlético (2-0)

El Sevilla Atlético va poco a poco haciendo realidad su hazaña de escalar desde la última posición, descolgado además, en el grupo 2 de la Primera RFEF hasta salir de los puestos de descenso, hecho que logró hacer realidad tras su triunfo de este domingo sobre el Castellón, un equipo que llegaba al Jesús Navas empoderado tras dos victorias consecutivas e instalado en la zona de play off de ascenso.

Está claro que Alejandro Acejo ha logrado dar la vuelta como un calcetín al filial nervionense desde que cogió las riendas en sustitución de Paco Gallardo. Los chicos del técnico madrileño no conocen la derrota en la ciudad deportiva desde el mes de octubre y esta vez fueron los tantos de Luismi Cruz de penalti y José Ángel con la colaboración de un rival los que dieron los tres puntos a un equipo que ha aprendido a competir y que hoy por hoy es un rival incómodo para todo aquel que se enfrente a él. El Castellón, que llegaba tras vencer consecutivamente al Atlético Sanluqueño y al UCAM Murcia, se topó desde el inicio con un oponente agresivo y vertical. Ya Nacho Quintana, falso nueve ante la ausencia de Iván Romero pese a que otros que estuvieron en el banquillo de El Sadar sí jugaron, estrelló un balón en la madera al cuarto de hora de partido.

El filial siguió metiendo miedo con un mano a mano de Capi con el meta Iván Martínez que no supo resolver. No obstante, pronto tendría la ocasión de adelantarse al caer en el área Luismi Cruz tras una entrada de Kevin. El portuense anotaría desde los once metros antes de cumplirse la media hora de juego. El ex sevillista Mario Barco pudo empatar antes del descanso, pero el filial salió muy enchufado en la segunda mitad y pronto pudo ampliar su ventaja en el marcador.

Luismi Cruz otra vez pudo hacer el 2-0 al quedarse solo ante el meta albinegro y Valentino también tendría otra ocasión antes de que el Castellón se volcara en busca del empate mientras el Sevilla esperaba agazapado hasta sentenciar en un contraataque tras un gran disparo de José Ángel.

El equipo de Alejandro Acejo respiraba con muy buenas sensaciones.