Pellegrini - Sampaoli, historia de un encuentro imposible

La cuenta atrás del derbi ha comenzado y el Betis-Sevilla de este domingo trae muchos aspectos que lo convierten en un duelo de otra dimensión. El principal es la diferencia en el momento deportivo de ambos equipos, por primera vez con una clara preeminencia de los verdiblancos desde 1997 y aquel 3-3 con empate in extremis de Galván en Heliópolis el sábado de Rocío. Nada menos que 13 puntos de ventaja de los verdiblancos sobre un eterno rival en puesto de descenso.

Otro es la particularidad que aparece en los banquillos con el enfrentamiento de dos técnicos, Manuel Pellegrini y Jorge Sampaoli, que hicieron historia en Chile pero que nunca se han enfrentado. De hecho, la prensa del país andino celebraba con especial expectación el Betis-Olympique de Marsella del pasado mes de julio en el Technique Stadium de Chesterfield, pero la salida repentina del entrenador de Casilda del equipo francés y su relevo por Igor Tudor abortó un duelo que tiene su literatura y que representa el enfrentamiento de dos estilos de fútbol alegres y ofensivos, aunque cada uno con sus matices.

Dos sexagenarios (69 el bético y 62 el sevillista) de personalidad totalmente distinta y muy queridos en Chile. Flemático y reflexivo uno, volcánico y puro nervio el otro, ambos saldrán a por la victoria en un duelo esperadísimo y que paraliza la ciudad.

Lo curioso es que, pese a que ambos han sido parte de la historia del fútbol en Chile, nunca coincidieron. Sampaoli tuvo una corta carrera como jugador. Salió de los escalafones inferiores de Newells Old Boys tras jugar en varios clubes pequeños de Casilda, pero con 19 años se rompió la tibia y el peroné y se acabó la aventura de un pequeñito volante y carrilero.

"El fracaso como jugador fue en Newells, mi recuerdo de mi paso por el club como jugador fue dramático porque fue la frustración. Pero sí, yo tengo cercanía con todo el entorno de Newells y todo me hace pensar, como le dije al presidente, que en algún momento vamos a llegar. Me gustaría también por la cercanía de mi ciudad y porque el club también me gusta", ha dicho el argentino en alguna entrevista en vídeo.

Lo de Pellegrini fue distinto. Toda una vida en la Universidad de Chile, desde 1974 tras despuntar en el Audax Italiano y hasta el año de su retirada en 1987 cuando casi inmediatamente se hizo cargo del equipo, al que dirigió hasta 1990. Pasó luego por otros clubes chilenos: Palestino, O'Higgins, Universidad Católica, y otra vez Palestino, para, a finales de los 90, tras un año de transición en Quito, dar el salto a Argentina, donde dirigió a San Lorenzo y a River Plate. De ahí ya dio el salto a Europa, al Villarreal en 2004, donde estuvo hasta 2009 haciendo historia en la Liga y en la Champions. Después, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei chino, West Ham y Betis.

La selección de Chile, que sí entrenó Sampaoli, es uno de los destinos que aguarda al Ingeniero, a quien en su país adoran y cuya federación ha tentado varias veces.

Con Sampaoli no coincidió en Chile, puesto que el de Casilda comenzó su carrera de entrenador en clubes pequeños de Argentina y un paso por el Sporting Cristal. Cuando llegó a Chile, a Rancagua en las filas de O'Higgins (2008), Pellegrini ya triunfaba en el Villarreal. Pasó por Emelec y también la U, el club del Ingeniero, hasta su llegada a La Roja en 2012, haciendo historia en el Mundial y al ganar la Copa América, hasta 2016, cuando Monchi lo reclutó para cambiar el estilo que había reinado con Unai Emery y que había ganado tres Europa League.

Tampoco coincidieron en España en la anterior etapa de Sampaoli en el Sevilla, ya que el chilen siempre ha ido por delante del argentino. Cuando el de Casilda llegó a LaLiga en 2016 el santiagués ya había acabado su periplo en nuestro país y se encontraba en la Superliga china.

Llega por tanto un duelo que la historia ha convertido en esquivo y con claro sabor a pisco (la bebida nacional de Chile) y que enfrentará a dos estilos de juego muy atractivos, aunque sólo uno de ellos de momento haya encontrado en la actualidad el juego y los resultados que sus modelos buscan.