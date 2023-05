De cómo una injusticia no llega a drama

QUIEN no se consuela es porque no quiere y a veces porque no puede, pero las palabras de Mendilibar tras el doloroso empate fuera de hora pueden ser razonables. Seguro que el 0-1 que el Sevilla no logró pese a merecerlo hubiese acarreado un clima peligroso y que con el empate las cosas se hagan más racionalmente; o sea, que con ese gol de Gatti en el descuento del descuento y descartadas las especulaciones, todo sea normal.

Y es que especular suele acarrear malas consecuencias en este azaroso juego llamado fútbol. Hay veces que de tanto mirar el resultado acabas yéndote del partido. Como también puedes irte si te engorilas con el crono, pues ambas son cuestiones que bien administradas son aconsejables, pero que no esta tan claro que su correcta administración sea lo más corriente. De todas formas, ese gol de Gatti en el descuento del descuento es lógico que cayese como un tiro.

Y ahora, el próximo jueves en el ojo de mira como único objetivo en un Sevilla que está a punto de culminar por la Puerta del Príncipe la campaña más nefasta en tres lustros largos, o tres largos lustros, que da igual que da lo mismo. Ahora se mira a Valladolid como una china en el zapato en la que hay que dar el callo para no perder comba en la general. También para que no haya terceros perjudicados, o, al menos, para que esos terceros no crean que hubo desidia.

Cuestiones estas últimas de ínfimo calado si las comparamos con lo del jueves 18 de mayo en todos los calendarios de la Cristiandad. De nuevo, aquel jueves de Feria con el Schalke 04 al otro lado del río y Mendilibar, hombre lleno de sapiencia... y de normalidad, ha hablado para paliar un disgusto mediante su rentabilización. "Quizá sea bueno el empate porque así no habrá tentación de especular" dijo con la herida del gol de Gatti recién abierta. Quien la lleva la entiende, fútbol.