El inmovilismo de García Pimienta: “No vamos a hacer un cambio por hacerlo”

Si algo ha quedado claro sobre García Pimienta en el Sevilla durante esta primera mitad del campeonato es que el técnico catalán no “cambia por cambiar”. Es el lema del entrenador sevillista cada vez que es cuestionado por la tardanza en sus sustituciones a lo largo de los encuentros. Una situación que ya ha comenzado hasta desesperar al aficionado nervionense. Partidos como los del Valencia o el Espanyol, además de el del Getafe, son claro reflejo del inmovilismo que practica García Pimienta a lo largo de sus partidos y que, casualmente, han causado los pobres empates estos clubes de la zona baja de la tabla.

La tardanza en los cambios

En los cinco partidos de 2025 (Almería, Valencia, Girona, Espanyol y Getafe) el cambio más precoz que ha realizado García Pimienta con el Sevilla ha sido en el minuto 62’. El cambio de Ejuke por Peque en el Sánchez-Pizjuán ante el equipo barcelonés. El entrenador sevillista no movió ficha hasta pasada la hora de partido, pese a ir perdiendo ante el equipo de Manolo González desde el 15’ y jugando con un falso ‘9’ que no le llegó a funcionar. Asimismo, ese mismo encuentro dejó sin utilizar dos cambios, sacando a Antonetti y a Agoumé en el 79’ y 83’ respectivamente. El partido acabó con un pobre empate.

Las sustituciones en el Coliseum del Sevilla

En Getafe el tema de los cambios fue a más. Pese a que el Sevilla presionaba al club azulón y tenía argumentos en el banquillo para intentar llevarse los tres puntos del Coliseum, García Pimienta no decidió tocar nada hasta el 76’. Es decir, a menos de 15’ del final del encuentro. Una ventana que utilizó para relevar a dos jugadores por posición, Ejuke por Vargas y Kike Salas -central reconvertido a lateral- por Pedrosa. No fue ya hasta el 81’ cuando el entrenador del Sevilla decidió dar entrada al nuevo fichaje, Akor Adams, para poner a dos delanteros, aunque ya sin mucha capacidad de reacción. En el Coliseum sí que gastó los cambios, pero en el 95’, a 2’ del cierre, para quitar a Lukébakio e Isaac “por cansancio” y dar entrada así a Agoumé y Juanlu Sánchez.

La explicación de García Pimienta

Un control del partido que desesperó a los aficionados del Sevilla que, otro año más, se desplazaron en masa al sur de la capital. Tal fue el enfadó que se entonó el “Pimienta cambia ya”. No obstante, el entrenador catalán explicó en la rueda de prensa que no piensa hacer sustituciones por hacerlas: “Hasta ese momento, el equipo estaba bastante sólido, concediendo muy poco. Cuando habíamos salido a la contra teníamos situaciones de peligro reales. Cuando haces un cambio es porque estás convencido de que va a mejorar lo que está sucediendo en el terreno de juego. Entrar desde el banquillo, en frío, no es fácil. Cuando hemos considerado oportuno, ha salido Ejuke y Akor Adams, que estoy contento con el debut después de haber hecho solamente dos entrenamientos; ha tenido que pelear en un momento muy complicado. Después, la salida del resto de compañeros. Lo que no vamos a hacer es que, cuando la situación está controlada y la gente está concentrada en el terreno de juego en un momento difícil, hacer un cambio simplemente por hacerlo”, afirmó .

Una situación que desespera

El inmovilismo de García Pimienta es manifiesto y genera dudas entre los aficionados del Sevilla. Ahora incluso más que nunca, ya que ha recuperado a la gran mayoría de la plantilla e incluso ha recibido dos nuevos fichajes ofensivos para la segunda parte de la temporada. Para irse al último cambio que hizo durante el descanso hay que remontarse al día del celto. Aquella noche Pimienta sentenció a Iheanacho y apostó por García Pascual. Un movimiento que ayudó a ganar el día del ‘adiós’ de Jesús Navas. Desde entonces, ninguno ha llegado antes del 60’.