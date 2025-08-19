Januzaj e Idumbo sufren sendas lesiones musculares: bajas hasta septiembre

El Sevilla ha regresado en la tarde de este martes a los entrenamientos, después de una jornada de descanso posterior al partido en San Mamés, con varias novedades, aunque ninguna relativa al alta de ningún jugador. Los lesionados, Rubén Vargas, Ramón Martínez y Joan Jordán, siguen al margen mientras que se han sumado a la enfermería otros dos jugadores: Idumbo y Januzaj. La otra nueva ha sido la despedida de Badé de la plantilla antes de viajar a Leverkusen para formalizar su fichaje hasta 2030.

En cuanto a los lesionados, según el escueto parte médico ofrecido por el Sevilla, tanto Idumbo, que jugó la primera parte en San Mamés, como Januzaj, que salió en el tramo final del partido, terminaron "tocados" el encuentro. Tanto es así que el primero sufre una lesión miofascial en los aductores del muslo izquierdo (Idumbo) y el segundo en los isquiotibiales del muslo derecho (Januzaj). Estarán fuera de concurso un par de semanas como mínimo, con lo que sería improbable que jugaran antes del parón del primer fin de semana de septiembre.

Con respecto a Badé, su traspaso al Bayer Leverkusen se puede dar por hecho por una cifra que rebasa los 30 millones de euros incluyendo variables después de que el jugador se haya despedido de sus compañeros en el entrenamiento.

El futbolista saltó al campo con ropa de entrenamiento y dirigió una charla a sus compañeros entre risas y alguna lágrima de emoción. Tras los abrazos de éstos, el primero el capitán Gudelj, y un pasillo con la cariñosa y habitual catea, el jugador se retiró del césped dado que está tratándose de su pequeña dolencia en el gemelo izquierdo. Su viaje a Leverkusen es inminente, así como el anuncio oficial de su traspaso al Leverkusen. Este miércoles, en la segunda sesión de entrenamiento previa al Sevilla-Getafe del lunes, ya no estará con el grupo. Badé es historia ya en el club de Nervión.