Los jugadores del Sevilla son sombras, y las sombras no hacen daño

Un Sevilla de jugadores intensos, de recorrido, con calidad física para ir al choque, tirarse al suelo y mantener un aceptable fondo físico en los últimos minutos, seguramente hubiera perdido ante el City. Pero las formas hubieran sido otras y la grada hubiera vivido el partido con mucho más ardor. Este descompensado y lánguido Sevilla que ha procurado Monchi y que no es capaz de mantener en pie Julen Lopetegui fue un equipo de sombras. Y las sombras son inocuas. No hacen daño. El campeón inglés vivió un partido demasiado plácido. Seguramente, en la Premier no los encuentre así. Por eso dolió tanto el cuarto gol final: la goleada que se barruntaba llegó casi sin que el City la buscara.

Defensa

Julen Lopetegui sorprendió no tanto con el dibujo (un 4-2-3-1 que suele ser alternativo a su habitual 4-3-3) como con los hombres elegidos para interpretarlo. Sobre todo con la punta de lanza, encomendada a Isco. Por detrás del malagueño, Papu Gómez, Rakitic más por dentro y Alex Telles en la izquierda. Y tras el terceto, Gudelj y Delaney más anclados.

Era una formación diseñada para defender con la pelota, con escasas piezas duchas en la presión para la recuperación en zonas adelantadas. En la puesta en escena, los sevillistas no se cortaron y lo intentaron, pero en cuanto el partido cuajó, la propia inercia del juego atornilló a los de blanco cerca de Bono. Con Isco, el Papu y Rakitic sin la mínima capacidad física para hostigar al que iniciaba el juego desde atrás. Y con los de celeste y granate enseñoreándose del terreno de juego con plácidas combinaciones.

El peligro principal del campeón inglés, en la primera parte, llegó con los desmarques de ruptura de Kevin de Bruyne. En el primero, por la derecha, Delaney le concedió demasiado espacio al mago belga y en un pestañeo, pase al corazón del área pequeña y allí se estira implacable Haaland. En el segundo desmarque del pelirrojo, por la izquierda, Delaney sí corrigió y se anticipó. De hecho, el danés ya se había entonado.

Pero Lopetegui lo cambió en el intermedio por Jordán, y el catalán concedió dos regalos seguidos en zona de riesgo. Bono salvó el primero ante De Bruyne, pero en el segundo, Foden ajustó junto al palo.

Ataque

Ese 0-2 al filo de la hora de juego cercenó la tímida reacción que el Sevilla esta experimentando en su ataque. El City, consciente de su clamorosa superioridad, había bajado su intensidad tras el descanso. Por su parte Lopetegui, además de a Jordán por Delaney, introdujo a Mir por un inoperante Rakitic, y al retrasarse unos metros Isco y adelantarse todo el Sevilla por el paso atrás del City, hubo más circulación de balón en el mediocampo inglés. Las pérdidas se podían penalizar más atrás y así sucedió con la empanada de Jordán.

Virtudes

Nianzou y José Ángel, sin dejarse impresionar y firmes.

Talón de Aquiles

Imposible la pelea con este ínfimo nivel físico y sin pólvora.