Si un partido era para las características de Joan Jordán era el de San Mamés. Y se demostró. Fue salir el catalán del campo y derrumbarse el centro del campo sevillista. El ex jugador del Eibar ha brillado otras veces por su acierto en el pase, pero para lo que llegó al Sevilla fue para hacer ese trabajo físico que desplegó ante un equipo con un estilo muy marcado. Era un partido de duelos individuales y de segundas jugadas. Fue el sostén del equipo en los minutos en que controló el duelo.

Bono No tuvo apenas trabajo más que en los goles, en los que le remataron a bocajarro.

Jesús Navas Sigue sumando minutos y su aductor está a punto de decir “basta”. Aun así, lo pone todo y saca centros.

Koundé Un defensa, por bueno que sea, nunca puede olvidar lo que es: un defensa. Se tomó una licencia con el equipo arriba inaceptable en el fútbol de élite.

Diego Carlos Mantuvo el tipo con Williams, pero ese balón lo pilló saliendo y era de Acuña.

Acuña Perdió la concentración y fue letal. Llegó muy tarde para tapar el segundo gol.

Fernando Cuando el partido entra en situaciones de ida y vuelta sufre y sin Joan Jordán perdió su referencia.

Joan Jordán Un gran trabajo en un partido que exigía físico.

Rakitic Descansó el miércoles pero ni así acaba los partidos. Correcto, pero nada más.

Ocampos No debio jugar, pues no está bien, pero no hay quien lo supla ni en una banda ni en otra.

En-Nesyri Hizo mucho daño apareciendo desde la izquierda, marcó y rozó el segundo.

De Jong De más a menos. Una isla cuando el equipo se fue metiendo atrás.

Franco Vázquez Partido muy físico para su tipología.

Gudelj No tapó. Nada que ver con el Gudelj de Londres.

Óliver Torres Provocó el desequilibrio. Entre otras, en la jugada del córner del 1-1.

Carlos Fernández Muy poco tiempo para demostrar nada.

Munir Testimonial.