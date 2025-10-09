Marcao, protagonista en la charla de un Almeyda que se confesó a sus jugadores: "Que quede entre nosotros"

Cuando las cosas van bien, se nota. Poco o nada tiene que ver este Sevilla Fútbol Club con lo que se vivía hace apenas unos meses en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El cambio que han supuesto las llegadas de Matías Almeyda y Antonio Cordón al banquillo y la dirección deportiva respectivamente han sentado muy bien a un equipo que parece remontar el vuelo después de dos años donde el abismo de la Segunda División se acercaba a un ritmo vertiginoso. Aún queda temporada por delante para hablar de tranquilidad, objetivos y aciertos, aunque es innegable que algo ha cambiado para bien en Nervión.

En la sesión de entrenamiento de este jueves, última de la semana antes de que los jugadores del combinado hispalense tengan tres días de descanso, Matías Almeyda ha querido dirigir unas palabras a sus jugadores antes del inicio de la misma. Marcao ha sido protagonista debido a una noticia de esas que siempre alegra escuchar: su mujer ha superado el cáncer que le diagnosticaron hace unos meses. El técnico bonaerense ha dado la enhorabuena al futbolista y su pareja, presente en las instalaciones sevillistas esta mañana, un discurso que ha sido aplaudido por el resto de jugadores y agradecido por el brasileño.

Matías Almeyda observa una acción entre Alexis y Marcao. / Juan Carlos Vázquez

Sin embargo, tras este emotivo momento, Almeyda ha tenido hueco para bromear con sus jugadores. Tal y como puede apreciarse en el vídeo al inicio de la noticia, el argentino comenta a la plantilla que tiene algo que confesarles: el partido de ayer entre el cuerpo técnico y la prensa pasó factura. Las risas de la plantilla aumentaron cuando Guido Bonini, preparador físico del Sevilla Fútbol Club, apuntilló diciendo que estaban "fatigados" tras el esfuerzo realizado este pasado miércoles. Pese al cansancio acumulado, el staff del bonaerense ha continuado con la normalidad habitual: un rondo mientras el primer equipo sevillista realizaba el calentamiento.

Al igual que a lo largo de toda la semana, el entrenador del combinado hispalense no ha podido contar con los lesionados Adnan Januzaj y Alfon González, que continúan recuperándose de sus respectivas dolencias. Se suman de esta forma a los internacionales Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Rubén Vargas y Akor Adams, que se incorporarán a los entrenamientos cuando terminen los compromisos con sus selecciones. El Mallorca será el próximo rival de un Sevilla que duerme durante todo este parón en puestos europeos. Con Matías Almeyda como referencia, la afición confía en volver a ser ese equipo que brilló durante años, dejando atrás unos años negros que han hecho temblar los cimientos de la entidad.