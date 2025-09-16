Marcao se reivindica: "Quiero construir algo bonito y grandioso en el Sevilla"

La tradicional ofrenda del Sevilla Fútbol Club a la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla, ha transcurrido con la normalidad habitual y finalizado con una comparecencia de Marcao al término de la misma. Tras el carrusel de presentaciones y la rueda de prensa del presidente José María del Nido Carrasco ante los medios de comunicación, el brasileño ha sido el encargado de poner voz a una plantilla que continúa buscando su mejor forma después de un irregular arranque liguero. Con cuatro puntos de doce posibles, el combinado nervionense afronta esta semana el duelo ante el Alavés con la intención de sumar su segunda victoria en competición regular.

Marcao, segundo capitán del Sevilla que partió de inicio el pasado fin de semana frente al Elche, no ha dudado en alabar a un Matías Almeyda que parece haber caído de pie tanto en el vestuario como en la afición blanquirroja: "Estamos empezando con entrenador nuevo y nuevas ideas. A mí me encanta la manera en que Matías piensa los partidos y la vida". Consciente de que todavía falta "que algunos entendamos todo", el brasileño se ha mostrado optimista de cara a un curso en el que el cuadro nervionense ha sufrido bastantes cambios: "Lo veo con buenos ojos y creo que vamos a construir algo bonito".

Nianzou enmienda su error ante André Silva y le rebaña el balón cerca de Nyland ante Marcao. / Antonio Pizarro

Nombres propios y pies en el suelo

Tras un verano en el que ha sido protagonista debido a su no salida del Sevilla Fútbol Club y la bajada de sueldo que permitió inscribir a algunos jugadores, el central ha asegurado tener la conciencia muy tranquila y la determinación de permanecer en la capital hispalense, donde quiere triunfar: "Tenía propuestas, pero quiero enseñar al verdadero Marcao a las personas del Sevilla. Es un momento clave. Contento de quedarme y queriendo construir algo bonito y grandioso para el Sevilla". Para el brasileño, el combinado nervionense tiene "una plantilla muy buena", aunque en lo personal afirma haber "reflexionado sobre muchas cosas", de cara a un momento en el que toca "construir algo bonito", pero con los pies en el suelo: "Debemos tener la tranquilidad, paso a paso y con mucha tranquilidad porque venimos de dos años difíciles".

Marcao tampoco se detuvo a la hora de dejar un recado a los entrenadores que han pasado por el banquillo sevillista en forma de halago a un Matías Almeyda cuyo paso por el fútbol profesional considera clave para el buen hacer del equipo: "Ahora tenemos un entrenador que ha jugado al fúbol y entiende la cabeza de los jugadores. Este cambio y esta mentalidad es clave". El tiempo dará o quitará la razón al segundo capitán del Sevilla, que este curso parece dispuesto a demostrar el por qué de su fichaje hace ya tres temporadas por el combinado hispalense.