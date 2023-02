Una mejoría que debe bajar al Sevilla del alambre

Avanza el calendario y el Sevilla ha logrado atemperar los ánimos. El volantazo a tiempo de Monchi parece haber alejado fantasmas y la situación ha pasado de ser preocupante a un poco más amable sin olvidar que es preciso no bajar la guardia puesto que la zona de peligro no está muy lejos y los puestos de descenso están a tres puntos. Así de sencillo y el Cádiz empató los 25 del Sevilla ayer.

Jorge Sampaoli ha mejorado al equipo en casa. Es indudable, pero esa sensación aún no se extrapola a los partidos lejos del Sánchez-Pizjuán, en los que sigue el miedo y el respeto excesivo al rival, lo que le lleva, por ejemplo, a permitir que una situación controlada se le vaya de las manos, como en Eindhoven, o que en partidos que se le ponen de cara pierda el botín por ir metiéndose cada vez más atrás, como pasó en Gerona y en la última salida ante el Rayo Vallecano. Y mientras esto siga así, el Sevilla seguirá en el alambre y no podrá permitirse el lujo de fallar en el Sánchez-Pizjuán, donde no ha dejado escapar ni un solo punto desde que volvió el fútbol tras el Mundial y donde suma cinco triunfos consecutivos, unos con más apuros que otros, a saber, ante Getafe, Cádiz, Elche, Mallorca y PSV Eindhoven.

Pero el Sevilla es falible y este Sevilla concretamente, entre bajas y debilidad mental, mucho más. Aguantar en casa es por ello una obligación aunque la simple secuencia aleatoria de unas estadísticas favorables diga que en cualquier momento el signo puede cambiar. Llega a Nervión uno de esos rivales que puso firme a este débil Sevilla a domicilio. Dos veces cayeron los blancos ante los de Arrasate, una a inicios de temporada aún con Lopetegui en el banquillo, y otra recientemente en la Copa del Rey, donde los navarros apearon a los de Sampaoli.

Y es por eso que el Osasuna puede presentar un once con alteraciones en los nombres, ya que las semifinales en su partido de ida ante el Athletic las tienen los rojillos este miércoles, con el matiz de que se trata de una situación histórica que no se da en el equipo osasunista desde hace 17 años, cuando se clasificó para la final que jugó ante el Betis en 2005, pero igualmente convendría recordar que este mismo equipo eliminó al Sevilla de la Copa con un montón de jugadores poco habituales en su once titular.

Con la mosca detrás de la oreja deberían estar los responsables de este Sevilla por mucho que las sensaciones hayan mejorado. Por la naturaleza del rival se espera un partido de máxima intensidad y la lucha por imponer cada uno su estilo marcará el devenir del mismo. Los navarros querrán duelos individuales, cuerpo a cuerpo a cuerpo y balones largos, tanto a las bandas como en busca de las segundas jugadas y los de Sampaoli dominan mejor que su adversario el juego desde el control y la posesión de la pelota. Otra cosa será que la presión del Osasuna incomode y provoque pérdidas en situaciones y zonas de riesgo de los sevillistas, algo bastante habitual en el modelo que defiende Sampaoli, como han podido sufrir tanto Bono como los centrales.

Para que el sevillismo sonría está el regreso de un hombre que puede ser fundamental como Pape Gueye por su gran presencia en el centro del campo en un partido que no es cualquier cosa. El Sevilla, pese a la mejoría, no está tan bien como lo pintan, tiene tras el partido ante el Osasuna un fortísimo pleito ante el Atlético de Madrid y no sacar los tres puntos adelante en el día de hoy puede volver a meterlo en un lío. Así es vivir al filo de la navaja y el peligro no se ha ido.