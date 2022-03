El método de Lopetegui se diluye arriba

Al Sevilla no le da para imponer su plan fuera de casa ante equipos inferiores en el plano técnico, pero al menos tan organizados y tan fuertes en el plano físico como él. No es casualidad que enlace ya cuatro empates que saben a poco ante Valencia, Osasuna, Espanyol y Alavés lejos de Nervión. Hay un problema de raíz en el método, en la forma de mirar al área del rival. Y si encima puntales como Ocampos o Acuña no tienen la noche con sus pies... Las bajas de Diego Carlos y Fernando le inyectaron más dudas atrás y ante la presión eficaz del Alavés, los sevillistas nunca se manejaron con comodidad, aunque al final Munir tuviera en sus botas la ocasión para ganar un partido muy áspero, como se preveía en Mendizorroza.

Defensa

A estas alturas, Mendilibar no va a renunciar a su manual y de nuevo ordenó esa asfixiante y audaz presión adelantada con la que ha hecho carrera en los banquillos del fútbol profesional. Al otro lado del tablero, Lopetegui se acordó de que su Sevilla ya supo salvar ese acoso y derribo en Ipurua, cuando Mendilibar adiestraba al Eibar, y repitió los riesgos en la salida del balón en corto desde atrás. Pero entre que al Sevilla le faltaba el empaque y la salida que le dan Diego Carlos y Fernando, y que Acuña se enredó el mismo a veces –una cosa seguramente tiene que ver con la otra–, los nervios aparecieron atrás y por extensión las dudas se expandieron por todo el equipo.

Una pérdida de Acuña ante Edgar en uno de tantos balones comprometidos de Bono a las esquinas, donde estaban cerrados los laterales, acabó con el paradón de todos los partidos del marroquí (13’). De nuevo el lateral argentino se tragó el bote del balón y Pere Pons perdonó desde el borde del área (24’) y el mismo medio, que actuó como llegador a menudo junto con Luis Rioja, perdonó con todo a favor en un tiro cruzado desde dentro del área (61’) en otro agujero por la izquierda.

Mejor estuvo el Sevilla imponiéndose por alto en la defensa del balón parado y en los balones colgados. Edgar y Joselu hicieron más daño, eso sí, en las prolongaciones de los balones llovidos fuera del área.

Ataque

Entre el desmañado juego de Lucas Ocampos desde la izquierda y En-Nesyri arriba, incapaces ambos de hacer un buen control o una conducción en una pista rápida por la fina lluvia, y la expeditiva forma que tuvo el Alavés de cortarle la salida a Tecatito por la derecha, al Sevilla se le ennegreció el ataque demasiado pronto.

Un tiro cruzado de Gudelj tras el rechace de un córner (37’), otro de Ocampos que no cogió la suficiente rosca (42’), otro del argentino que le mete empeine exterior tras un buen centro de Tecatito (52’).Esta vez no acabó el Sevilla encerrando al rival con más insistencia que colmillo, como otras veces. Faltó energía. E ideas. Y gente.

Virtudes

No pierde casi nunca.

Talón de Aquiles

El plan se le queda corto arriba.