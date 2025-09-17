Nico Pareja da la clave del éxito del Sevilla de Unai Emery: "Ni el sevillista más sevillista se podía imaginar"

Nico Pareja es una leyenda viva del Sevilla Fútbol Club. El zaguero argentino fue partícipe y capitán de la segunda época dorada del conjunto hispalense, bajo la tutela de un Unai Emery que, pese a las dudas generadas en su llegada, terminó conquistando la capital andaluza y tres UEFA Europa Leagues. Pese a la lesión que sufrió en el ligamento cruzado, el defensor bonaerense tuvo la oportunidad de redimirse marcharse de Nervión por la puerta grande, no sin la pena de dejar el que considera el club de su vida.

En una entrevista concedida a El After de Post United, el exsevillista ha analizado su paso por la entidad hispalense desde su llegada en verano de 2013, siendo la quinta incorporación de aquel mercado de fichajes tras los fichajes de Raúl Rusescu, Vitolo, Jairo Samperio y Marko Marin. Tras una etapa en Rusia, Pareja ha recalcado siempre la importancia que tuvo para él aquel suceso: "Llegar al Sevilla era mi oportunidad de demostrar mi valía en un club grande de España. Me tuve que bajar el salario, pero en cuanto me llamaron Unai Emery y Monchi no me lo pensé".

Pareja: "Me mato con mi compañero por esta camiseta y por este club"

Desconocidos sin ego

Aquella ventana de traspasos de 2013 fue uno de esos que se conocen como de transición. Tras hacerse cargo del equipo en enero de ese mismo año, Emery hizo junto a Monchi una plantilla acorde a sus ideas que terminaría marcando a una generación de aficionados al fútbol. Pareja recuerda el escepticismo debido a las múltiples incógnitas que suponía aquel vestuario, una percepción que terminaría cambiando con el paso del tiempo: "Cuando llegué al Sevilla la mayoría éramos auténticos desconocidos para el mundo, ni el sevillista más sevillista se podía imaginar lo que vendría después".

Quizás una de las claves del éxito en el Sevilla Fútbol Club son esos "desconocidos" de los que habla el excapitán sevillista, que recuerda cómo con Unai Emery "no teníamos ningún jugador que fuera de estrella, entendíamos que el ego no tenía cabida en un vestuario que quería conseguir objetivos". Pese a su cariño al técnico vasco, uno de sus valedores para aterrizar en la capital hispalense, Nico Pareja reconoce abiertamente que encontró la felicidad plena junto a Jorge Sampaoli: "El año que más me divertí jugando al fútbol fue con Sampaoli, todos los jugadores teníamos ganas de ir a entrenar y a mí me hizo sentir que era el mejor central del mundo".

Vitolo junto a Nico Pareja, durante una sesión de entrenamiento. / SFC

Dolor y gloria

La carrera de Pareja en el Sevilla no fue siempre un camino de rosas, que recuerda con claridad cómo "dos días antes de la vuelta del Euroderbi me pega un tirón intercostal y no podía respirar, me tuve que infiltrar una costilla antes de jugar". Pese a conocer de sobra cómo es la rivalidad entre el conjunto nervionense y el Real Betis Balompié, el de Buenos Aires reconoce que en esa eliminatoria "entendí verdaderamente lo que significa un derbi en esta ciudad".

Uno de sus momentos más tristes con la elástica blanquirroja fue cuando en abril de 2015 sufrió una rotura del ligamento cruzado. Por su edad, muchos pensaban que Pareja no se recuperaría de aquella operación, algo que el propio jugador se ha encargado de desmentir y, de hecho, le sirvió como motivación para volver más fuerte: "Cuando me rompí el ligamento cruzado tanto la gente como la prensa daba por acabada mi carrera y aquello fue gasolina para mí".

Su adiós en agosto de 2018 fue tan esperado como doloroso, pues el central argentino sabía que había llegado su momento no por él, sino por una serie de circunstancias que le obligaban a dar un paso al lado y decir adiós a la ciudad en la que había sido feliz durante los últimos cinco años: "En ningún momento se me pasó por la cabeza irme del Sevilla, es el club de mi vida y quería retirarme allí, aunque entendí que era lo que el club y el entrenador querían".