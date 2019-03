Sevilla Atlético afronta el tramo final de la temporada en una situación que hace unas cuantas semanas no se podría haber imaginado ya que la necesidad del cuadro sevillista de ganar jornada tras jornada era más que evidente al encontrarse en los puestos de peligro.

Tras varias actuaciones de mérito, el cuadro dirigido por Luci Martín ha encontrado, al fin, su juego, de manera que ha podido sacar partidos adelante muy complicados cuando ya todo parecía estar en contra.

Sin ir más lejos, la pasada jornada consiguió una gran remontada ante uno de los mejores equipos del campeonato como es el UCAM Murcia en un partido en el que los universitarios vieron cómo los hispalenses supieron controlar el choque incluso cuando tenían el marcador en contra, algo que durante el resto de la temporada el Sevilla Atlético no había sabido gestionar.

Después del exitoso cambio de rumbo del filial, puntuando también contra el líder Cartagena y ganando un partido con tres jugadores menos en Granada, los de Luci tendrán que confirmar las sensaciones que vienen desprendiendo en las últimas jornadas en un duelo contra un rival directo como es el Jumilla, que se sitúa una plaza por encima del cuadro hispalense.

El Jumilla no ha tenido una temporada complicada, pues siempre se ha mantenido en mitad de la tabla sin demasiadas complicaciones pero su última racha con cinco partidos en los que tan sólo ha conseguido una victoria hace presagiar que éste será un partido vital para los locales si no quieren ver cómo los puestos peligrosos se acercan.

El cuadro local querrá resarcirse de la derrota de la primera vuelta en la que el Sevilla Atlético fue muy superior y consiguió vencer en las instalaciones de la ciudad deportiva al cuadro blanquiazul por un contundente 3-1.

El filial franjirrojo no podrá contar con dos de sus mejores futbolistas. En primer lugar, Pejiño no está en la convocatoria ya que cumple ciclo de amonestaciones y el otro ausente es Bryan Gil, que viajó con la selección sub 19.

Un partido que puede marcar el devenir de la temporada para ambos equipos. Entre ganar y perder hay una clara diferencia, mirar a lo que resta de temporada con las gafas de la tranquilidad o, sin embargo, hacerlo con la constante preocupación de no permitirse más fallos que puedan poner en riesgo en las últimas jornadas todo el trabajo realizado durante un año con demasiados altibajos.